НБА договорилась с Amazon о трансляции матчей

НБА и Amazon заключили соглашение, которое сделает стриминговый сервис одним из основных площадок для показа матчей, сообщает The Athletic.

По информации источника, пакет Prime Video будет включать важные игры регулярки и постсезона. Также, возможно, Amazon получит возможность показывать финалы конференций.

Ожидается, что окончательный контракт между сторонами будет рассчитан как минимум на десять лет и начнется с сезона-2025/26.

При этом также сообщается, что вскоре НБА заключит новое соглашение с ESPN/ABC, которые сохранят за собой право на показ Финала НБА. Эта сделка тоже будет рассчитана на десять лет.

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Сейчас же действует соглашение между НБА и ESPN и TNT Sports, по которому лига получает 2,6 миллиарда долларов. Сделка завершится по окончанию сезона-2024/25.

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