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Баскетбол

Джордж и Харден не уверены, что останутся в Клипперс

У фронт-офиса франшизы будет очень много дел во время будущего межсезонья.
Сегодня, 15:44
Джеймс Харден и Пол Джордж / Getty Images
Джеймс Харден и Пол Джордж / Getty Images

Минувшей ночью Клипперс покинули плей-офф НБА, проиграв Далласу (101:114) в шестом матче серии первого раунда Западной конференции.

У команды из Лос-Анджелеса сложилась непростая ситуация с контрактами главных звезд, а именно Пола Джорджа и Джеймса Хардена.

Как сообщает ESPN, Джордж и Харден не уверены, что они останутся в Клипперс. Игроки заявили, что пока что они не думали о следующем сезоне.

У PG13 остался один год по действующему соглашению, но у него есть опция игрока на этот сезон (48,8 миллиона долларов). Клуб долгое время пытается переподписать баскетболиста, но безуспешно. Джордж может отказаться от опции и выйти на рынок свободных агентов в поисках лучшей сделки.

Контракт Хардена завершается после этого сезона и уже в это межсезонье он станет неограниченно свободным агентом.

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Стоит отметить, что в январе ЛАК переподписали контракт с Каваем Леонардом на три года и 153 миллиона.

Поскольку в следующем сезоне зарплатная ведомость Клипперс, вероятно, превысит 200 миллионов, организация будет ограничена в том, как она может улучшить команду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Джеймс Харден Пол Джордж

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