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Баскетбол

Шарлотт объявил имя нового тренера

Клуб подписал ассистента Бостона.
Сегодня, 16:40
Чарльз Ли / Getty Images
Чарльз Ли / Getty Images

Шарлотт официально сообщил, что Чарльз Ли стал новым главным тренером команды.

Последним местом работы специалиста был Бостон, где он работал в качестве ассистента.

Ли заменит в должности Стива Клиффорда. Клиффорд работал в Хорнетс с 2013 по 2018 год, после чего три сезона возглавлял Орландо, а в 2022-м вернулся в Шарлотт.

Ранее сообщалось, что Лейкерс уволили тренера после вылета  в первом раунде плей-офф.

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