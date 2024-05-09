Шарлотт объявил имя нового тренера

Шарлотт официально сообщил, что Чарльз Ли стал новым главным тренером команды.

A new chapter begins. We’re thrilled to announce the new Head Coach of your Charlotte Hornets, Coach Charles Lee! 🐝👏



Presented by @CorcoranHM — Charlotte Hornets (@hornets) May 9, 2024

Последним местом работы специалиста был Бостон, где он работал в качестве ассистента.

Ли заменит в должности Стива Клиффорда. Клиффорд работал в Хорнетс с 2013 по 2018 год, после чего три сезона возглавлял Орландо, а в 2022-м вернулся в Шарлотт.

Ранее сообщалось, что Лейкерс уволили тренера после вылета в первом раунде плей-офф.

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