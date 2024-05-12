НБА: Даллас повел в серии с Оклахомой, а Бостон с Кливлендом
Вашему вниманию результаты матчей плей-офф НБА вечером 11 мая и в ночь с 11 на 12 мая.
В рамках плей-офф НБА вечером 11 мая и в ночь с 11 на 12 мая состоялось два поединка.
Даллас и Бостон смогли одержать победу над своими соперниками в третьих играх серии и повести в счете.
Даллас - Оклахома 105:101
Топ-3 игрока по статистике:
- Шей Гилджис-Александер (Оклахома) - 31 очко, 10 подборов, 6 ассистов
- Пи Джей Вашингтон (Даллас) - 27 - очков, 6 подборов, 2 ассиста
- Лука Дончич (Даллас) - 22 очка, 15 подборов, 5 ассистов.
Кливленд - Бостон 93:106
Топ-3 игрока по статистике:
- Джейсон Тейтум (Бостон) - 33 очка, 13 подборов, 3 ассиста
- Донован Митчелл (Кливленд) - 33 очка, 6 подборов, 3 передачи
- Джейлен Браун (Бостон) - 28 очков, 9 подборов, 3 передачи
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!