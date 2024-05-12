НБА: Даллас повел в серии с Оклахомой, а Бостон с Кливлендом

Вашему вниманию результаты матчей плей-офф НБА вечером 11 мая и в ночь с 11 на 12 мая.

В рамках плей-офф НБА вечером 11 мая и в ночь с 11 на 12 мая состоялось два поединка.

Даллас и Бостон смогли одержать победу над своими соперниками в третьих играх серии и повести в счете.

Даллас - Оклахома 105:101

Топ-3 игрока по статистике:

Шей Гилджис-Александер (Оклахома) - 31 очко, 10 подборов, 6 ассистов Пи Джей Вашингтон (Даллас) - 27 - очков, 6 подборов, 2 ассиста Лука Дончич (Даллас) - 22 очка, 15 подборов, 5 ассистов.

Кливленд - Бостон 93:106

Топ-3 игрока по статистике:

Джейсон Тейтум (Бостон) - 33 очка, 13 подборов, 3 ассиста Донован Митчелл (Кливленд) - 33 очка, 6 подборов, 3 передачи Джейлен Браун (Бостон) - 28 очков, 9 подборов, 3 передачи

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