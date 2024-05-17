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Баскетбол

Команда НБА задумалась о том, чтобы задрафтовать Бронни Джеймса

Юта намерена пригласить сына ЛеБрона на индивидуальный просмотр.
Сегодня, 09:50
Бронни Джеймс / Getty Images
Бронни Джеймс / Getty Images

Юта Джаз рассматривает возможность провернуть неожиданный ход, связанный с Бронни Джеймсом.

Как сообщает BasketNews со ссылкой на Yahoo! Sports, команда из Солт-Лейк-Сити собирается пригласить сына суперзвезды Лейкерс ЛеБрона Джеймса на индивидуальный просмотр в рамках драфт-комбайна.

По информации источника, Юта также задумалась о том, чтобы задрафтовать 19-летнего баскетболиста под 32-м пиком на предстоящем драфте новичков 2024 года.

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Этот шаг соответствует стратегии Джаз по терпеливой перестройке под руководством Дэнни Эйнджа.

Напомним, что недавно НБА опубликовала результаты лотереи драфта-2024, в котором Юта имеет выбор в ТОП-10.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юта Джаз Бронни Джеймс

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