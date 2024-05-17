Плей-офф НБА: Миннесота уничтожила Денвер, переведя серию к седьмому матчу

В ночь на пятницу, 17 мая, в рамках второго раунда плей-офф НБА Западной конференции состоялся шестой матч серии между Миннесотой и Денвером.

У гостей был отличный шанс закрыть серию и в третий раз за последние пять сезонов выйти в финал конференции. Однако сделать это у них не получилось.

Уже по итогам первой четверти Тимбервулвз вырвались вперед на 17 очков, оформив для себя комфортный запас.

Следующие две 12-минутки прошли относительно ровно, но и в этом случае Наггетс не удалось приблизиться к сопернику - отставание увеличилось до 25 очков.

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И если кому-то казалось, что действующий чемпион НБА провалил первую четверть, то что тогда можно сказать о четвертой, в которой команда Майкла Мэлоуна набрала всего девять очков.

У хозяев паркета в этот день все было в разы лучше: они чаще попадали, сделали больше подборов, отдали больше передач, в два раза меньше допустили потерь, в результате чего заслуженно победили.

Лучшим игроком поединка стал Энтони Эдвардс, набравший 27 очков, 4 подбора, 4 передачи и 3 перехвата. Он же имеет наивысший коэффициент полезности (+43).

Миннесота - Денвер 115:70 (31:14, 28:26, 27:21, 29:9)

Миннесота: Эдвардс (27 + 3 перехвата), МакДэниэлс (21 + 2 блок-шота), Конли (13 + 5 передач), Таунс (10 + 15 подборов + 5 передач), Гобер (8 + 14 подборов) - старт; Рид (10 + 11 подборов), Александер-Уокер (9), Гарза (8), Андерсон (4), Моррис (3), Маклофлин (2), Минотт (0), Мур (0).

Денвер: Йокич (22 + 9 подборов), Гордон (12 + 8 подборов + 3 блок-шота), Мюррей (10 + 5 передач), Колуэлл-Поуп (9), Портер (8 + 6 подборов) - старт; Браун (2), Ннаджи (2), Пикетт (2), Строутер (2), Уотсон (1), Джексон (0), Джордан (0), Тайсон (0), Холидей (0).

Счет в серии 3-3

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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