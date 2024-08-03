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Баскетбол

НБА задумалась над созданием собственной лиги в Европе

У Евролиги может появиться мощный конкурент с деньгами.
Сегодня, 10:18
Адам Сильвер / Getty Images
Адам Сильвер / Getty Images

НБА обсудила возможность создания собственной баскетбольной лиги в Европе, о чем было объявлено на официальном сайте НБА.

Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что они обдумывают свой следующий шаг на континенте и решает, создавать ли там ежегодный турнир или лигу. Пока не ясно, как далеко НБА продвинулась в своих планах.

Сильвер сказал, что НБА находится не в том месте, где она "преобразует структуру лиги в краткосрочной перспективе". Но разговоры о лиге зашли настолько далеко, что в последнее время она стала темой обсуждения в европейских баскетбольных кругах.

По словам источников, участие в этом будет принимать ФИБА, ее представитель подтвердил, что стороны ведут переговоры о "множестве проектов по всему миру, в том числе в Европе".

У НБА будет прямой конкурент в лице Евролиги, состоящей из 18 лучших клубов континента.

Постоянные члены Евролиги являются ее акционерами и действуют по лицензии. Но срок действия этой лицензии истекает после сезона-2025/26. В июне группы акционеров согласились продлить свои лицензии до 2040 года. Однако это решение еще не ратифицировано.

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Финал четырех Евролиги-2024 между Реалом и Панатинаикосом / Источник: Getty Images

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НБА может воспользоваться периодом, который некоторые европейские баскетбольные руководители называют периодом неопределенности.

Лучшие европейские баскетбольные команды не зарабатывают столько денег, сколько клубы НБА или их футбольные коллеги. Некоторые, а возможно и большинство, даже теряют деньги.

Права на медиа в европейском баскетболе невелики по сравнению с другими лигами и видами спорта. Лига, возглавляемая НБА, могла бы изменить эту динамику.

Стоит отметить, что НБА уже имеет опыт, создав Баскетбольную Африканскую лигу, которая объединяет некоторые из лучших команд этого континента в матчахиграх за пределами их внутренних соревнований.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евролига

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