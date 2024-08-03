Лейкерс открыли статую Коби Брайанта и его дочери Джанны возле домашней арены

Две из трех статуй "Черной Мамбы" уже были установлены возле Crypto.com Арены.

В Лос-Анджелесе состоялась презентация второй статуи, посвященной легенде Лейкерс Коби Брайанту, сообщает ESPN.

В этот раз один из величайших баскетболистов в истории был изображен вместе со своей дочерью Джанной, которая также погибла в результате крушения вертолета 26 января 2020 года.

The ultimate Girl Dad 💜 pic.twitter.com/DPfxlIYlCl — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 3, 2024

Дата презентации (02.08.24) имела то же нумерологическое значение, что и февральская церемония (08.02.24), которая также использовала числа 8 и 24, под которыми выступал Коби. Второй номер принадлежал Джиджи.

Мемориальная доска на переднем плане статуи гласит: "Джанна Брайант, вдохновляющая икона для девушек в спорте" и "Коби Брайант, гордый сторонник женщин в спорте".

Под этим написаны слова Коби: "Джанна — зверь. Она лучше, чем я был в ее возрасте. У нее это есть. Девочки потрясающие. Если бы я мог, у меня было бы еще пять девочек. Я отец девочек".

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На презентации присутствовали вдова "Черной Мамбы" Ванесса Брайант и три их дочери: Наталия, Бьянка и Капри.

"Мы объединили два знаковых момента на площадке. На лице Джанны великолепная улыбка, а Коби целует ее в макушку, надев шапку Филадельфия Иглз, которую Джиджи подарила ему на Рождество", - сказала Ванесса.

The Bryant family. Forever a beacon of love, strength and hope 💜 pic.twitter.com/GU71bNzUK9 — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 2, 2024

"На нем также толстовка с капюшоном ЖНБА, которую он носил на паркете во время игры с Джиджи. Коби был первым игроком НБА, который надел эту оранжевую толстовку на большую игру, и это должно было продемонстрировать его поддержку мечтам Джиджи и женщин во всех видах спорта".

"Это был момент, который он разделил с Джиджи, и он всегда будет ярким представлением движения к равенству, которое всегда было так важно для нашей семьи".

The Bryant Legacy 🖤🦋 pic.twitter.com/hOMTEqkfM6 — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 3, 2024

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На февральской церемонии Ванесса Брайант рассказала, что на третьей статуе будет изображен ее покойный муж в форме Лейкерс под номером 24. Ожидается, что она будет открыта по ходу следующего сезона.

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