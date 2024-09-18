Топовый инсайдер НБА ушел из журналистики

Один из топовых инсайдеров НБА Эдриан Вожнаровски, работавший на ESPN, принял решение покинуть журналистику.

Вместо этого 55-летний американец станет генеральным менеджером мужской баскетбольной программы университета Сент-Бонавенчер. О своем решении Вож сообщил в социальных сетях.

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Вожнаровски является выпускником университета Сент-Бонавенчер и имеет прочные отношения с программой.

"Возможность вернуться в университет и сообщество, которое я люблю, в качестве служения нашим студентам-спортсменам, тренерам и учебному заведению – это радость всей жизни", - сказал Эдриан.

"Я надеюсь, что смогу принести пользу нашей баскетбольной программе во многих областях и открыть двери для будущего наших молодых людей как в профессиональном, так и в личном плане".

Эдриан Вожнаровски работал на ESPN с 2017 года. До этого он писал для Yahoo Sports и The Record of Bergen County (Нью-Джерси). Наряду с Шэмсом Чаранией из The Athletic Вожнаровски считается лучшим инсайдером НБА.

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