Игрок сборной Украины получил контракт от Бостона

Центровой сборной Украины Дмитрий Скапинцев подписал контракт с Бостоном.

Как сообщает журналист Майкл Скотто, 26-летний украинец заключил сделку Exhibit 10, по которой он будет в ростере Селтикс во время тренировочного лагеря.

Он уже появился в профиле команды на сайте НБА.

Источник: nba.com/celtics

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По информации источника, у "кельтов" будет возможность отправить Скапинцева в свой фарм-клуб в G-Лиге. Стороны также смогут заключить двустороннюю сделку.

Бостон может на время закрыть не самую сильную на данный момент позицию: Элу Хорфорду уже 38 лет, а Кристапс Порзингис летом перенес операцию на голеностопе, из-за которой он, скорее всего, в этом году на площадку уже не выйдет.

У Бостона остаются бигмены в лице Люка Корнета, Немиаса Кета и Ксавьера Тилмана.

Напомним, что в октябре 2022 года Скапинцев подписал контракт с Вестчестер Никс, фарм-клубом Нью-Йорка. В июле 2023 года он выступал за Никс в Летней лиге. Спустя месяц он и Нью-Йорки заключили контракт, который в сентябре был разорван.

Но 23 декабря он вернулся в Нью-Йорк после травм игроков на его позиции. В тот же день он дебютировал в НБА. Всего он провел на паркете две минуты (по одной в матчах с Милуоки и Индианой). 2 января 2024 года Скапинцева отчислили и он вернулся в Вестчестер.

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