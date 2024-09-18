Игрок сборной Украины получил контракт от Бостона
Центровой сборной Украины Дмитрий Скапинцев подписал контракт с Бостоном.
Как сообщает журналист Майкл Скотто, 26-летний украинец заключил сделку Exhibit 10, по которой он будет в ростере Селтикс во время тренировочного лагеря.
Он уже появился в профиле команды на сайте НБА.
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По информации источника, у "кельтов" будет возможность отправить Скапинцева в свой фарм-клуб в G-Лиге. Стороны также смогут заключить двустороннюю сделку.
Бостон может на время закрыть не самую сильную на данный момент позицию: Элу Хорфорду уже 38 лет, а Кристапс Порзингис летом перенес операцию на голеностопе, из-за которой он, скорее всего, в этом году на площадку уже не выйдет.
У Бостона остаются бигмены в лице Люка Корнета, Немиаса Кета и Ксавьера Тилмана.
Напомним, что в октябре 2022 года Скапинцев подписал контракт с Вестчестер Никс, фарм-клубом Нью-Йорка. В июле 2023 года он выступал за Никс в Летней лиге. Спустя месяц он и Нью-Йорки заключили контракт, который в сентябре был разорван.
Но 23 декабря он вернулся в Нью-Йорк после травм игроков на его позиции. В тот же день он дебютировал в НБА. Всего он провел на паркете две минуты (по одной в матчах с Милуоки и Индианой). 2 января 2024 года Скапинцева отчислили и он вернулся в Вестчестер.
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