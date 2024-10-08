НБА. Предсезонные матчи: Оклахома победила Сан-Антонио, поражение Далласа от Мемфиса

В ночь на вторник, 8 октября, состоялись четыре предсезонных матча НБА.

Новый Орлеан – Орландо 106:104 (31:28, 25:26, 25:21, 25:29)

Новый Орлеан: Уильямсон (16 + 8 подборов), Тайс (13), Макколлум (9), Мюррэй (6 + 6 передач), Джонс (5) – старт; Хоукинс (18), М. Хилл (11), Кэйн (8), Альварадо (7), Робинсон-Эрл (5), Мисси (5), Грин (2), Кратчер (1), Matkovic (0), Ривс (0), Райан (0).

Орландо: Банкеро (15), Саггс (11 + 5 потерь), Ф. Вагнер (8), Картер (4), Колдуэлл-Поуп (2) – старт; Энтони (11), Джозеф (9), М. Вагнер (9), Блэк (9), Битадзе (7 + 9 подборов), Ховард (5), Куин (5), Г. Харрис (3), Айзек (3), да Силва (3), Слоусон (0), Хьюстан (0).

Сан-Антонио – Оклахома-Сити 107:112 (22:27, 23:31, 40:29, 22:25)

Сан-Антонио: Шэмпени (22 + 7 подборов), Сохан (9), К. Джонсон (8), Джонс (6), Барнс (6) – старт; Мамукелашвили (14), Брэнэм (12), Флинн (9), Миникс (8), Касл (5 + 6 потерь), Уэсли (3 + 7 передач), Бостон (2), Ингрэм (2), Сиссоко (1), Менса (0).

Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (18), Холмгрен (10), Уоллес (9 + 7 подборов), Уиггинс (7), Дженг (2) – старт; Митчелл (19), Джонс (17), Джо (9), Дюкас (5), Карузо (5), Хартенштайн (4 + 8 подборов + 7 передач), Леонс (4), Флэглер (3), Райан (0).

Даллас – Мемфис 116:121 (29:32, 31:28, 30:33, 26:28)

Даллас: Харди (21 + 9 передач), Маршалл (9), Граймс (8), Динуидди (4), Гэффорд (2) – старт; Гортман (19), Проспер (14), Лайвли (12), Миллер (11), Пауэлл (8), Лоусон (8), Шарп (0).

Мемфис: Морэнт (13), Альдама (11 + 8 подборов), Бэйн (11 + 7 подборов), Смарт (6), Иди (6 + 7 подборов) – старт; Кларк (17), Ларэвиа (14), Уэллс (13), Пиппен (12 + 6 передач + 5 потерь), Кеннард (6), Кончар (5), Кавамура (5), Хафф (2), Перейра (0 + 7 подборов).

Юта – Хьюстон 122:113 (12:22, 37:40, 39:22, 34:29)

Юта: Маркканен (17), Джордж (13), Хендрикс (10), Секстон (8), Кесслер (6) – старт; Кларксон (14), Джузэнг (12), Сенсабо (11 + 7 подборов), Коллиер (9), Филиповски (9), Коллинз (8 + 7 подборов), Уильямс (3), Юбэнкс (2).

Хьюстон: Грин (21), Шенгюн (17), Томпсон (13), Смит (7), Ванвлит (2 + 8 передач) – старт; Уитмор (17), Маквей (8), Сэмюэльс (8), А. Холидэй (7), Шеппард (4), Хинтон (3), Тэйт (2), Уильямс (2), Данте (2), Науэлл (0), Адамс (0).

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