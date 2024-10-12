НБА. Предсезонные матчи: Лень не помог Сакраменто победить Голден Стэйт, поражения Филадельфии и Финикса
В ночь на субботу, 12 октября, состоялись пяьб предсезонных матча НБА.
В составе Сакраменто свой матч провел украинский баскетболист Алексей Лень, который за 13 минут совершил пять подборов в матче против Голден Стэйт (106:109).
Вашингтон – Торонто 113:95 (18:25, 30:22, 34:32, 31:16)
Вашингтон: Кузма (22 + 5 потерь), Кулибали (13), Джордж (9), Сарр (7), Пул (3) – старт; Кисперт (20), Валанчюнас (12 + 8 подборов), Кэррингтон (12), Болдуин (5), Гилл (4), Батлер (3), Вукчевич (3), Дэвис (0), Льюис (0).
Торонто: Барнс (16 + 8 подборов + 5 потерь), Пелтль (10), Дик (8), Агбаджи (6), Митчелл (3 + 6 передач) – старт; Буше (22 + 7 подборов), Фернанду (6), Рэмзи (6), Шэд (6), Мобо (5), Картон (4), Бэттл (3), Карлсон (0), Роден (0), Кромке (0).
Миннесота – Филадельфия 121:111 (30:22, 40:31, 25:34, 26:24)
Миннесота: Рид (19), Макдэниэлс (17), Эдвардс (16), Дивинченцо (6 + 7 подборов), Конли (5) – старт; Гарза (14), Майнотт (12), Александер-Уокер (8), Диллингэм (7 + 9 передач), Бэйтс-Диоп (5), Миллер (4), Инглс (3), Дозьер (3), Шэннон (2), Никс (0).
Филадельфия: Джордж (23), Макси (21), Убре (16), Драммонд (10 + 15 подборов), Калеб Мартин (5) – старт; Маккейн (9), Каунсил (5), Даутин (4), Мартин (4), Ябуселе (3), Лаури (3), Гордон (3), Киньонес (2), Джексон (2), Бона (1), Эдвардс (0), Такер (0).
Голден Стэйт – Сакраменто 109:106 (34:30, 21:28, 26:26, 28:22)
Голден Стэйт: Муди (23), Др. Грин (7), Карри (6), Андерсон (6), Пэйтон II (0) – старт; Куминга (19 + 7 подборов), Хилд (10), Подземски (9 + 6 потерь), Уотерс (9), Мелтон (7), Бикман (4), Сантос (3), Луни (2), Спенсер (2), Джексон-Дэвис (2), Пост (0).
Сакраменто: Фокс (19), Мюррэй (17 + 5 перехватов), Дерозан (16 + 6 передач), Сабонис (13 + 13 подборов), Эллис (12) – старт; Эллис (11), Кроуфорд (5), Джонс (4), Джонс (4), Джонс (3), Лабиссьер (2), Лень (0), Томас (0), Макдэниэлс (0), Тэйлор (0).
Финикс – Детройт 91:109 (29:40, 21:25, 24:23, 17:21)
Финикс: Дюрэнт (18), Бил (17), Джонс (11), Пламли (6), Данн (5) – старт; Моррис (8), Гиллеспи (7), О'Нил (5), Диаките (4), Камински (4), Бол (2 + 8 подборов), Вуд (2), Вашингтон (2), Бриджес (0), Окоги (0), Д. Ли (0), Игодаро (0).
Детройт: Каннингем (25 + 12 подборов + 9 передач), Харрис (22), Айви (16), Дюрен (4), Хардуэй (3) – старт; Стюарт (11), Бизли (8), Холланд (8), Дженкинс (5), Фонтеккьо (4), Рид (2), Сиброн (1), Сассер (0), Смит (0), Эвбуомван (0).
Клипперс – Портленд 101:99 (23:24, 26:26, 27:28, 25:21)
Клипперс: Д. Джонс (16), Харден (14), Коффи (4), Мэнн (4), Зубац (2) – старт; Миллер (15 + 7 подборов), Хайлэнд (14), Джонс (8 + 5 блок-шотов), Портер (6), Браун (5), Уильямс (4), Кристи (4), Harkless (3), Батюм (2).
Портленд: Камара (19 + 9 подборов), Грант (15), Хендерсон (13 + 7 потерь), Мюррэй (9), Эйтон (8 + 7 подборов) – старт; Бэнтон (11), Уокер (7 + 8 подборов), Клинган (7), Рупер (6), Рит (4), Грэм (0).
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