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НБА. Предсезонные матчи: Лень устроил феерию, но Сакраменто проиграл, победы Бостона и Финикса

Представляем вашему вниманию результаты прошедших баскетбольных игр.
Сегодня, 07:47
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на понедельник, 14 октября, состоялись шесть предсезонных матчей НБА.

В составе Сакраменто свой матч провел украинский баскетболист Алексей Лень, который за 20 минут набрал 13 очков и совершил пять подборов в матче против Портленда (85:105).

Майами – Новый Орлеан 101:99 (22:20, 34:29, 22:18, 23:32)

Майами: Хирро (12), Розир (11), Адебайо (6), Батлер (4), Йович (3) – старт; Д. Робинсон (12), Брайант (9), Уэйр (6), Ларссон (6), Хакес (6), Хайсмит (6 + 7 подборов), Кристофер (5), Пуллин (5), Лав (5), Смит (4), Литтл (1).

Новый Орлеан: Уильямсон (13), Мюррэй (11), Макколлум (10), Джонс (4), Тайс (0) – старт; М. Хилл (12), Хоукинс (11), Альварадо (9), Грин (7 + 8 подборов), Ривс (6), Кэйн (5), Робинсон-Эрл (5), Мисси (2 + 4 блок-шота), Джемисон (2), Пэйтон (2 + 7 передач).

Нью-Йорк – Миннесота 115:110 (26:21, 29:36, 33:26, 27:27)

Нью-Йорк: Брансон (24 + 6 передач), Ануноби (19), Таунс (16 + 16 подборов), Бриджес (15), Харт (0) – старт; Шэмет (13), Пэйн (12), Макбрайд (12), Ачиува (4), Хукпорти (0), Симс (0 + 7 подборов).

Миннесота: Эдвардс (31), Дивинченцо (15 + 7 передач), Рид (15 + 7 подборов), Гобер (9 + 10 подборов), Макдэниэлс (3) – старт; Инглс (6), Майнотт (6 + 7 подборов), Гарза (6), Александер-Уокер (6), Кларк (5), Шэннон (3), Миллер (2), Диллингэм (2), Никс (1).

Сакраменто – Портленд 85:105 (27:25, 24:35, 18:30, 16:15)

Сакраменто: Фокс (11 + 7 подборов), Эллис (11), Мюррэй (10), Сабонис (9 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Дерозан (8) – старт; Лень (13), Маклафлин (10), Монк (8), Кроуфорд (3), Джонс (2), Джонс (0), Джонс (0).

Портленд: Хендерсон (17 + 7 передач), Камара (13), Эйтон (11 + 8 подборов), Грант (9), Авдия (5) – старт; Бэнтон (12), Уокер (11), Клинган (10 + 10 подборов), Рит (6), Мюррэй (6), Рупер (3),Грэм (2), Макгауэнс (0), Минайя (0), Мур (0).

Бостон – Торонто 115:111 (41:20, 28:17, 22:32, 24:42)

Бостон: Уокер (20), Притчард (19 + 9 передач), Уолш (16 + 10 подборов), Кета (12 + 15 подборов), Хаузер (5 + 9 подборов) – старт; Питерсон (23), Дэвисон (9), Спрингер (6), Уотсон (4), Скапинцев (1), Шайерман (0), Харпер (0).

Торонто: Дик (18), Пелтль (14 + 13 подборов), Барнс (10), Агбаджи (5), Митчелл (2) – старт; Шэд (14), Рэмзи (9), Буше (9), Бэттл (8), Мобо (8 + 10 подборов), Фернанду (6), Картон (4), Карлсон (2), Роден (2), Кромке (0).

Денвер – Финикс 114:118 (33:26, 27:25, 30:37, 24:30)

Денвер: Портер (21), Йокич (21 + 14 подборов + 9 передач + 6 потерь), Гордон (12), К. Браун (11), Дж. Мюррэй (2) – старт; Стротер (21), Ннаджи (11), Уэстбрук (9 + 6 передач), Шарич (6), Чанчар (0), Александер (0), Тайсон (0).

Финикс: Моррис (20 + 7 передач), Данн (20), О'Нил (17), Бол (14 + 8 подборов), Пламли (4 + 7 подборов) – старт; Гиллеспи (12 + 6 передач), Вашингтон (9), Камински (7), Д. Ли (5), Игодаро (4), Бриджес (3), Диаките (3), Вуд (0).

Голден Стэйт – Детройт 111:93 (31:17, 29:24, 26:28, 25:24)

Голден Стэйт: Муди (14), Подземски (12 + 5 потерь), Куминга (12), Джексон-Дэвис (12 + 10 подборов), Мелтон (5 + 7 передач) – старт; Уотерс (13 + 7 подборов), Хилд (12), Луни (8), Пэйтон II (5), Роу (4), Хинсон (3), Пост (3), Андерсон (2), Нокс (2), Спенсер (2), Бикман (2), Сантос (0).

Детройт: Айви (19), Каннингем (18 + 7 передач), Дюрен (14 + 9 подборов), Харрис (6), Бизли (2) – старт; Estrada (6), Стюарт (5), Дженкинс (3), Стивенс (3), Сассер (3), Фонтеккьо (3), Смит (3), Маккой (2), Холланд (2), Эвбуомван (2), Мур (2), Рид (0), Хардуэй (0).

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