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Баскетбол

НБА: Сакраменто с Ленем проиграл, победы Далласа и Бостона

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных игр.
Сегодня, 08:13
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на пятницу, 25 октября, прошли матчи нового регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень провел на паркете 5 минут 40 секунд в матче с Миннесотой, за которые набрал три очка и сделал два подбора. 

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Результаты НБА за 24 октября

Вашингтон – Бостон 102:122 (32:33, 22:31, 19:34, 29:24)

Вашингтон: Пул (26), Кузма (12), Кулибали (8 + 6 передач), Кэррингтон (3), Сарр (2) – старт; Валанчюнас (18), Бэгли (8), Болдуин (7), Батлер (6), Кисперт (6), Джордж (4), Гилл (2), Шэмпени (0), Дэвис (0).

Бостон: Браун (27 + 8 подборов), Тейтум (25 + 11 подборов + 6 передач), Уайт (19), Холидэй (7), Хорфорд (0) – старт; Притчард (15), Кета (12 + 7 подборов), Тиллман (8), Шайерман (4), Корнет (4), Спрингер (1), Дэвисон (0), Уолш (0), Питерсон (0).

Даллас – Сан-Антонио 120:109 (20:22, 27:27, 40:31, 33:29)

Даллас: Дончич (28 + 10 подборов + 8 передач), Томпсон (22 + 7 подборов), Ирвинг (15), Вашингтон (11), Гэффорд (9) – старт; Лайвли (15 + 11 подборов + 6 передач), Харди (11), Клебер (3), Пауэлл (2), Граймс (2), Маршалл (2), Проспер (0), Динуидди (0).

Сан-Антонио: Шэмпени (18 + 7 подборов), Сохан (18), Барнс (17), Вембаньяма (17 + 9 подборов), Пол (3 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Касл (8), К. Джонсон (7), Брэнэм (7), Уэсли (6), Коллинз (5), Джонс (3), Мамукелашвили (0), Бэсси (0).

Денвер – Оклахома-Сити 87:102 (24:31, 27:27, 17:27, 19:17)

Денвер:  К. Браун (16 + 7 подборов), Йокич (16 + 12 подборов + 13 передач), Портер (15 + 8 подборов), Дж. Мюррэй (12), Гордон (12 + 9 подборов) – старт; Стротер (6), Уэстбрук (6), Шарич (2), Уотсон (2), Чанчар (0), Пикетт (0), Ннаджи (0), Александер (0), Тайсон (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (28 + 7 подборов + 8 передач), Холмгрен (25 + 14 подборов + 4 блок-шота), Джейлен Уильямс (12 + 5 потерь), Джо (7), Дорт (5) – старт; Уиггинс (15), Дженг (6), Уоллес (4), Флэглер (0), Митчелл (0), Дюкас (0), Карузо (0), Джонс (0).

Сакраменто – Миннесота 115:117 (32:29, 27:26, 29:34, 27:28)

Сакраменто: Дерозан (26 + 8 подборов), Сабонис (24 + 8 подборов), Мюррэй (23 + 11 подборов), Фокс (15 + 11 передач), Хертер (2) – старт; Монк (17), Лень (3), Лайлс (3), Эллис (2), Макдермотт (0).

Миннесота: Рэндл (33), Эдвардс (32 + 7 подборов), Конли (6), Макдэниэлс (6), Гобер (3 + 11 подборов) – старт; Рид (19 + 13 подборов), Дивинченцо (9), Александер-Уокер (9), Инглс (0).

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