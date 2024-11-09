Скапинцев с дабл-даблом дебютировал в новом сезоне

Украинский баскетболист Дмитрий Скапинцев провел свой первый матч в G-Лиге в составе фарм-клуба Бостона – Мэйн Селтикс.

Скапинцев вышел в стартовом составе и провел на паркете 21 минуту игрового времени.

Центровый успел выполнить 11 бросков с игры и шесть раз был точным, также он имеет в активе два точных штрафных броска с двух попыток. На счету Дмитрия 16 очков, 10 подборов (четыре в атаке), два ассиста, перехват и три блок-шота.

Перформанс украинца не позволил его команде обыграть Лонг-Айленд Нетс (123:129).

Отметим, что в прошлом сезоне Скапинцев играл в G-Лиге за команду Вестчестер Никс и тогда за 25 матчей оформил шесть дабл-даблей. В начале этого сезона Бостон Селтикс не стал подписывать с Дмитрием полноценный контракт, но взял его в свой фарм-клуб.

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