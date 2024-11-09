iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Скапинцев с дабл-даблом дебютировал в новом сезоне

Хотя его команда проиграла.
Сегодня, 13:57
Дмитрий Скапинцев
Дмитрий Скапинцев

Украинский баскетболист Дмитрий Скапинцев провел свой первый матч в G-Лиге в составе фарм-клуба Бостона – Мэйн Селтикс.

Скапинцев вышел в стартовом составе и провел на паркете 21 минуту игрового времени.

Центровый успел выполнить 11 бросков с игры и шесть раз был точным, также он имеет в активе два точных штрафных броска с двух попыток. На счету Дмитрия 16 очков, 10 подборов (четыре в атаке), два ассиста, перехват и три блок-шота.

Перформанс украинца не позволил его команде обыграть Лонг-Айленд Нетс (123:129).

Отметим, что в прошлом сезоне Скапинцев играл в G-Лиге за команду Вестчестер Никс и тогда за 25 матчей оформил шесть дабл-даблей. В начале этого сезона Бостон Селтикс не стал подписывать с Дмитрием полноценный контракт, но взял его в свой фарм-клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Хет-трик Винисиуса и ассист Лунина помогли Реалу уничтожить Осасуну Хет-трик Винисиуса и ассист Лунина помогли Реалу уничтожить Осасуну
Лунин впервые в карьере сделал результативную передачу Лунин впервые в карьере сделал результативную передачу
Экстра-лига по футзалу: ХИТ разбил Энергию Экстра-лига по футзалу: ХИТ разбил Энергию
Рекордсмен Тур де Франс завершил карьеру Рекордсмен Тур де Франс завершил карьеру
Помочь журналистам

Видео

Лунин впервые в карьере сделал результативную передачу
Лунин впервые в карьере сделал результативную передачу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа16:59
Хет-трик Винисиуса и ассист Лунина помогли Реалу уничтожить Осасуну
Европа16:41
Лунин впервые в карьере сделал результативную передачу
16:30
Экстра-лига по футзалу: ХИТ разбил Энергию
Велоспорт16:11
Рекордсмен Тур де Франс завершил карьеру
Бокс15:34
Вячеслав Узелков скончался в возрасте 45 лет
Европа15:22
Кубарси тренируется в уникальной маске после страшного удара шипами в лицо.
Украина14:57
Таблица УПЛ: Оболонь оттолкнулась от дна
Украина14:55
Оболонь добыла вторую победу в УПЛ, обыграв претендента на еврокубки
Украина14:49
УАФ оштрафовала Поворознюка, Шахтер и Верес
Бокс14:46
Чухаджян сделал прогноз на бой с Эннисом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK