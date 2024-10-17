Чемпион NBA прекратил сотрудничество с украинцем

Дмитрий Скапинцев больше не является игроком Бостон Селтикс.

Бостон Селтикс, ныне являющийся чемпионом NBA, принял решение о расторжении контракта с центровым сборной Украины Дмитрием Скапинцевым.

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Стоит отметить, что Скапинцев подписал соглашение с Селтикс летом этого года. В преддверии старта нового сезона Дмитрий принял участие в трех товарищеских встречах Бостона, но не смог убедить руководство.

По сообщению инсайдеров Скапинцев станет игроком команды Мэн Селтикс, которая является фарм-клубом Бостона и выступает в G-Лиге.

Напомним, сейчас в НБА выступает два украинских баскетболиста. Алексей Лень представляет Сакременто, а Святослав Михайлюк – Юту.

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