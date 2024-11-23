Кубок НБА: сенсационный провал Сакраменто, победы Далласа и Филадельфии

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 23 ноября, прошли матчи внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации - Кубка НБА.

Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень не принимал участия в поединке против Клипперс (88:104).

Результаты НБА за 22 ноября

Восток. Группа A

Филадельфия – Бруклин 113:98 (29:24, 24:26, 26:27, 34:21)

Филадельфия: Маккейн (30), Макси (26), Убре (11 + 9 подборов), Калеб Мартин (10), Ябуселе (10 + 11 подборов) – старт; Драммонд (10), Джексон (9), Гордон (5), Мартин (2), Каунсил (0).

Бруклин: К. Джонсон (37), Томас (18 + 7 передач + 7 потерь), Шредер (8 + 7 передач + 7 потерь), Финни-Смит (5), Симмонс (2) – старт; Клэкстон (12 + 8 подборов), Уилсон (6), Уотфорд (6), З. Уильямс (2), Клауни (2).

Восток. Группа B

Милуоки – Индиана 129:117 (34:22, 24:22, 35:35, 36:38)

Милуоки: Я. Адетокумбо (37 + 10 подборов + 11 передач + 6 потерь), Лиллард (24 + 13 передач), Принс (13), Б. Лопес (11), Джексон (0) – старт; Трент (18), Портис (17 + 7 подборов), Грин (5), Райт (2), Ливингстон (2), Боучэмп (0), Умуде (0), Смит (0).

Индиана: Сиакам (25 + 8 подборов), Матурин (20 + 9 подборов), Халибертон (18 + 9 передач), Тернер (15 + 8 подборов), Джексон (9) – старт; Макконнелл (12 + 8 передач), Уокер (6), Топпин (6), Ферфи (3), Ньютон (3), Браун (0), Фримен (0).

Восток. Группа C

Вашингтон – Бостон 96:108 (27:29, 24:20, 21:26, 24:33)

Вашингтон: Пул (23 + 8 передач), Кузма (21), Брогдон (18 + 10 подборов), Кулибали (6 + 7 подборов), Сарр (6 + 9 подборов) – старт; Валанчюнас (11 + 10 подборов), Кисперт (6), Джордж (3), Кэррингтон (2).

Бостон: Браун (31 + 11 подборов), Холидэй (16), Тейтум (16 + 9 подборов + 8 передач), Уайт (10), Кета (7) – старт; Хаузер (13), Притчард (9), Корнет (6), Уолш (0), Тиллман (0).

Чикаго – Атланта 136:122 (28:25, 30:26, 41:33, 37:38)

Чикаго: Лавин (26 + 6 потерь), Уайт (20 + 9 передач), Досунму (20 + 8 передач), Гидди (18 + 8 передач), Вучевич (18 + 13 подборов + 4 блок-шота) – старт; Смит (13), Терри (12), Бузелис (9), Филлипс (0).

Атланта: Янг (25 + 13 передач), Джонсон (25 + 13 подборов), Капела (21 + 11 подборов), Дэниэлс (8), Рисаше (4) – старт; Богданович (16), Хантер (14), Оконгву (7), Бафкин (2), Крейчи (0), Мэтьюз (0).

Запад. Группа A

Хьюстон – Портленд 116:88 (31:20, 34:25, 31:28, 20:15)

Хьюстон: Брукс (28), Грин (17), Шенгюн (14 + 8 подборов), Смит (5), Ванвлит (2 + 8 передач) – старт; Исон (22 + 8 подборов), Томпсон (10 + 11 подборов), Грин (5), А. Холидэй (3), Маквей (3), Шеппард (3), Лэндейл (2), Тэйт (1), Адамс (1).

Портленд: Шарп (13), Камара (11), Клинган (9 + 7 подборов), Саймонс (8), Грант (5) – старт; Авдия (13), Мюррэй (10), Р. Уильямс (7 + 4 блок-шота), Рупер (5), Мур (4), Рит (2), Бэнтон (1), Уокер (0).

Клипперс – Сакраменто 104:88 (26:12, 25:17, 25:35, 28:24)

Клипперс: Харден (22 + 9 передач), Д. Джонс (17), Коффи (11), Зубац (10 + 15 подборов), Данн (5 + 8 подборов) – старт; Портер (14), Батюм (9), Бамба (6 + 8 подборов), Миллер (5), Мэнн (5).

Сакраменто: Фокс (29 + 7 подборов + 7 передач), Сабонис (24 + 15 подборов + 6 потерь), Дерозан (16), Мюррэй (10 + 9 подборов), Хертер (0) – старт; Джонс (5), Лайлс (3), Эллис (1), Макдермотт (0), Маклафлин (0).

Запад. Группа C

Новый Орлеан – Голден Стэйт 108:112 (30:34, 33:28, 21:25, 24:25)

Новый Орлеан: Мерфи (24), Ингрэм (18 + 7 передач), Грин (15), Пэйтон (4), Тайс (3) – старт; Робинсон-Эрл (19 + 12 подборов), Бостон (16 + 7 передач), Хоукинс (6), Джемисон (2), Ривс (1).

Голден Стэйт: Уиггинс (30), Карри (19 + 7 подборов + 7 передач), Др. Грин (11 + 8 подборов), Джексон-Дэвис (9 + 8 подборов), Уотерс (0) – старт; Хилд (12), Подземски (11), Куминга (7), Пэйтон II (4), Луни (4 + 7 подборов), Муди (3), Андерсон (2).

Денвер – Даллас 120:123 (31:33, 22:40, 36:22, 31:28)

Денвер: Йокич (33 + 17 подборов + 10 передач), К. Браун (17), Портер (17), Уотсон (15), Дж. Мюррэй (14 + 12 передач) – старт; Уэстбрук (16), Джордан (3), Стротер (3), Шарич (2), Александер (0), Тайсон (0).

Даллас: Вашингтон (22 + 13 подборов), Ирвинг (19 + 6 передач), Граймс (14), Лайвли (11), Томпсон (0) – старт; Маршалл (26), Гэффорд (13), Динуидди (10), Харди (8), Клебер (0).

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