НБА: Бостон разгромил Клипперс, Сакраменто Леня проиграл Оклахоме

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на вторник, 26 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей матчей.

Результаты матчей НБА за 25 ноября

Шарлотт – Орландо 84:95 (25:18, 21:24, 16:16, 22:37)

Шарлотт: Болл (44 + 9 подборов + 7 передач + 7 потерь), Миллер (20 + 10 подборов + 6 потерь), Гибсон (2 + 7 подборов), Грин (2), Салон (1 + 7 подборов) – старт; Сет Карри (9), Коди Мартин (4), Диабате (2 + 8 подборов + 4 блок-шота), Симпсон (0), Смит (0).

Орландо: Ф. Вагнер (21 + 7 передач), да Силва (9), Битадзе (6), Г. Харрис (3), Колдуэлл-Поуп (3) – старт; Энтони (16 + 8 подборов), М. Вагнер (16 + 8 подборов), Айзек (11), Блэк (10), Ховард (0).

Детройт – Торонто 102:100 (29:22, 19:26, 24:32, 30:20)

Детройт: Айви (25 + 8 передач), Бизли (14), Дюрен (13 + 12 подборов + 4 блок-шота), Харрис (12), Хардуэй (10) – старт; Стюарт (9 + 7 подборов), Сассер (9), Томпсон (5), Холланд (4), Фонтеккьо (1).

Торонто: Барнс (31 + 14 подборов + 7 передач), Барретт (17), Пелтль (8 + 11 подборов), Митчелл (3), Агбаджи (0) – старт; Буше (10 + 7 подборов), Фернанду (9), Бэттл (9), Шэд (8), Мобо (5).

Индиана – Новый Орлеан 114:110 (29:25, 30:32, 28:26, 27:27)

Индиана: Халибертон (34 + 13 передач), Тернер (17 + 9 подборов), Сиакам (14 + 7 подборов + 7 передач), Джексон (12), Матурин (12 + 9 подборов) – старт; Топпин (7), Макконнелл (7), Браун (6), Фримен (3), Уокер (2).

Новый Орлеан: Мерфи (24), Макколлум (23), Пэйтон (14 + 7 подборов + 21 передача + 5 потерь), Тайс (8), Грин (7) – старт; Мисси (16 + 13 подборов), Бостон (9), Робинсон-Эрл (7 + 8 подборов), Хоукинс (2).

Атланта – Даллас 119:129 (31:28, 36:33, 28:35, 24:33)

Атланта: Джонсон (28 + 11 подборов), Янг (18 + 16 передач), Дэниэлс (17), Капела (12), Рисаше (5) – старт; Богданович (18), Хантер (9), Оконгву (8 + 7 подборов), Бафкин (4).

Даллас: Ирвинг (32 + 7 подборов + 6 передач), Харди (23 + 6 потерь), Маршалл (22), Вашингтон (11 + 10 подборов), Лайвли (2) – старт; Динуидди (22), Гэффорд (10 + 9 подборов), Клебер (7 + 7 подборов), Гортман (0), Проспер (0).

Бостон – Клипперс 126:94 (27:20, 51:29, 21:29, 27:16)

Бостон: Тейтум (20 + 9 подборов), Уайт (19 + 7 передач), Браун (17), Порзингис (16), Холидэй (5 + 6 передач) – старт; Притчард (20), Кета (12 + 9 подборов + 4 блок-шота), Хаузер (9), Уолш (5), Спрингер (3), Шайерман (0), Тиллман (0).

Клипперс: Зубац (23 + 10 подборов), Харден (19 + 8 подборов + 9 передач + 5 потерь), Д. Джонс (11), Коффи (4), Данн (2) – старт; Миллер (10), Мэнн (10), Портер (7), Джонс (3), Браун (3), Хайлэнд (2), Батюм (0).

Мемфис – Портленд 123:98 (36:24, 29:30, 27:21, 31:23)

Мемфис: Морэнт (22 + 11 передач), Джарен Джексон (21), Кларк (11 + 9 подборов), Бэйн (8 + 7 подборов), Уэллс (5) – старт; Альдама (13 + 17 подборов), Хафф (12), Кеннард (11), Ларэвиа (8), Смарт (6), Кончар (3), Пиппен (3), Кавамура (0).

Портленд: Шарп (15), Грант (11), Камара (10 + 8 подборов), Р. Уильямс (6), Саймонс (5) – старт; Авдия (17 + 8 подборов + 6 передач), Бэнтон (11), Уокер (9), Рупер (9), Рит (3), Мур (2), Минайя (0).

Денвер – Нью-Йорк 118:145 (24:36, 29:40, 34:37, 31:32)

Денвер: Йокич (22 + 7 подборов + 7 передач), Дж. Мюррэй (20 + 7 передач), Портер (18 + 10 подборов), К. Браун (14), Уотсон (6) – старт; Уэстбрук (27), Тайсон (5), Стротер (4), Александер (2), Джордан (0), Ннаджи (0), Холл (0).

Нью-Йорк: Ануноби (40), Таунс (30 + 15 подборов), Брансон (23 + 17 передач), Бриджес (14 + 6 передач), Харт (12) – старт; Макбрайд (13), Пэйн (11), Колек (2), Симс (0), Райан (0), Дадье (0).

Голден Стэйт – Бруклин 120:128 (30:34, 37:24, 25:29, 28:41)

Голден Стэйт: Карри (28 + 8 передач), Уиггинс (18), Уотерс (13), Джексон-Дэвис (8), Др. Грин (6 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Муди (15), Хилд (9), Пэйтон II (8 + 9 подборов), Подземски (7 + 6 передач), Андерсон (4), Луни (4).

Бруклин: Шредер (31 + 7 передач), Томас (23), З. Уильямс (19 + 10 подборов), Уилсон (18), К. Джонсон (5) – старт; Милтон (13), Джонсон (8), Уотфорд (8), Мартин (3).

Сакраменто – Оклахома-Сити 109:130 (30:31, 32:32, 22:34, 25:33)

Сакраменто: Дерозан (30 + 6 передач), Сабонис (21 + 10 подборов), Фокс (14), Мюррэй (14 + 10 подборов), Эллис (8) – старт; Монк (14), Джонс (6), Лайлс (2), Лень (0), Макдермотт (0), Маклафлин (0), Хертер (0), Джонс (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (37 + 12 передач + 6 потерь), Джейлен Уильямс (28 + 5 потерь), Хартенштайн (17 + 10 подборов), Уиггинс (8), Дорт (0 + 9 подборов) – старт; Митчелл (15), К. Уильямс (10), Джо (9), Уоллес (4), Карлсон (2), Флэглер (0), Джонс (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!