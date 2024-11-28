НБА: победа Леня, Михайлюк сыграл, поражения Финикса и Голден Стэйт

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на четверг, 28 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны 14 матчей.

Украинский баскетболист Юты Святослав Михайлюк сыграл против Денвера (103:122). На его счету семь очков и одна передача за 22 минуты на паркете.

Алексей Лень из Сакраменто отыграл против Миннесоты (115:104). Украинец провел в игре 6 минут 20 секунд, за которые сделал один подбор и одну передачу.

Результаты матчей НБА за 27 ноября

Шарлотт – Майами 94:98 (26:26, 13:24, 19:25, 36:23)

Шарлотт: Болл (32 + 10 подборов + 7 передач + 7 потерь), Миллер (21), Салон (17), Грин (6), Гибсон (2) – старт; Мицич (6), Коди Мартин (4), Смит (3), Сет Карри (3), Диабате (0 + 11 подборов).

Майами: Хирро (27 + 8 подборов + 6 потерь), Д. Робинсон (22), Адебайо (8 + 10 подборов + 10 передач), Батлер (6), Хайсмит (5 + 4 блок-шота) – старт; Хакес (11), Розир (7), Ларссон (6), Уэйр (4), Беркс (2).

Вашингтон – Клипперс 96:121 (26:37, 18:24, 25:27, 27:33)

Вашингтон: Брогдон (17 + 6 передач), Сарр (13), Пул (8 + 6 потерь), Кулибали (3), Кузма (0) – старт; Валанчюнас (17 + 7 подборов), Кисперт (9), Бэгли (7), Батлер (6), Дэвис (4), Гилл (4), Кэррингтон (3), Болдуин (3), Джордж (2).

Клипперс: Харден (43 + 7 передач), Зубац (18 + 16 подборов), Коффи (6), Д. Джонс (6), Данн (0) – старт; Миллер (15), Хайлэнд (10), Бамба (6), Мэнн (6), Джонс (4), Портер (4), Батюм (3).

Кливленд – Атланта 124:135 (35:35, 29:26, 31:37, 29:37)

Кливленд: Митчелл (30 + 7 передач), Э. Мобли (22 + 12 подборов), Гарлэнд (19 + 7 передач), Аллен (17 + 10 подборов), Окоро (8) – старт; Меррилл (10), Ньянг (8 + 8 подборов), Джером (8 + 6 передач), Тайсон (2), Портер (0).

Атланта: Джонсон (22 + 9 подборов + 7 передач), Янг (20 + 22 передачи + 5 потерь), Рисаше (17), Дэниэлс (12 + 10 подборов), Капела (2 + 9 подборов) – старт; Хантер (26), Богданович (17), Оконгву (10), Бафкин (9).

Индиана – Портленд 121:114 (26:31, 34:29, 36:25, 25:29)

Индиана: Сиакам (29 + 7 подборов), Халибертон (28 + 7 подборов + 10 передач), Матурин (24 + 10 подборов), Тернер (15 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Джексон (9) – старт; Топпин (6), Макконнелл (6), Уокер (2), Браун (2), Ферфи (0).

Портленд: Саймонс (30 + 6 передач), Шарп (17), Эйтон (16 + 12 подборов), Авдия (16 + 7 передач), Камара (8) – старт; Хендерсон (17 + 9 передач), Бэнтон (8), Уокер (2), Рупер (0).

Орландо – Чикаго 133:119 (38:25, 35:29, 32:34, 28:31)

Орландо: Саггс (31 + 7 передач), Колдуэлл-Поуп (24), Ф. Вагнер (21 + 6 передач), Битадзе (11 + 11 подборов), Картер (4) – старт; М. Вагнер (15), Энтони (9), да Силва (8), Айзек (4), Блэк (4), Хьюстан (2), Ховард (0), Джозеф (0).

Чикаго: Досунму (21), Вучевич (19 + 11 подборов), Гидди (13), Уайт (9 + 5 потерь), Лавин (8 + 10 передач) – старт; Хортон-Такер (20), Бузелис (7), Болл (6), Лидделл (5), Дуарте (5), Филлипс (4), Картер (2), Терри (0).

Филадельфия – Хьюстон 115:122 OT (24:35, 27:20, 31:33, 26:20, 7:14)

Филадельфия: Макси (39 + 10 передач + 5 перехватов), Ябуселе (22 + 7 подборов), Маккейн (15), Убре (11), Драммонд (6 + 9 подборов) – старт; Каунсил (12 + 10 подборов), Мартин (8), Гордон (2), Джексон (0).

Хьюстон: Грин (41 + 7 подборов + 5 потерь), Шенгюн (22 + 14 подборов + 7 передач), Ванвлит (13), Смит (8), Брукс (0) – старт; Томпсон (19 + 13 подборов), Исон (14 + 7 подборов), А. Холидэй (3), Адамс (2), Шеппард (0).

Даллас – Нью-Йорк 129:114 (28:15, 32:23, 30:33, 39:43)

Даллас: Маршалл (24), Ирвинг (23 + 7 подборов + 6 передач), Граймс (21 + 7 подборов), Вашингтон (19 + 10 подборов + 7 передач), Лайвли (12 + 9 подборов) – старт; Динуидди (21 + 9 передач), Харди (5), Гортман (3), Клебер (1), Пауэлл (0).

Нью-Йорк: Брансон (37 + 7 передач), Таунс (25 + 14 подборов), Бриджес (20), Харт (12), Ануноби (8) – старт; Пэйн (6), Макбрайд (5), Симс (1).

Мемфис – Детройт 131:111 (34:35, 37:18, 33:24, 27:34)

Мемфис: Пиппен (19 + 7 подборов), Кларк (13), Уэллс (13), Джарен Джексон (12), Бэйн (2 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь) – старт; Смарт (25), Ларэвиа (19), Хафф (13), Альдама (9), Кеннард (4), Кавамура (2), Кончар (0).

Детройт: Айви (17 + 7 потерь), Бизли (10), Хардуэй (10), Дюрен (6 + 7 подборов), Томпсон (3) – старт; Сассер (22), Фонтеккьо (18), Холланд (14), Рид (7 + 7 подборов), Мур (4 + 7 подборов), Стюарт (0), Суайдер (0).

Новый Орлеан – Торонто 93:119 (20:21, 26:35, 17:31, 30:32)

Новый Орлеан: Макколлум (19), Мюррэй (14), Мисси (11), Бостон (4), Грин (3) – старт; Робинсон-Эрл (14 + 10 подборов), Пэйтон (10), Хоукинс (6), Ривс (4), Тайс (4), Джемисон (4).

Торонто: Агбаджи (24), Барретт (22 + 8 подборов + 11 передач), Барнс (17 + 12 подборов + 7 передач + 5 потерь), Уолтер (14 + 11 подборов), Пелтль (2 + 8 подборов) – старт; Бэттл (24), Шэд (8), Фернанду (4), Мобо (4), Темпл (0), Митчелл (0), Буше (0).

Миннесота – Сакраменто 104:115 (33:31, 24:38, 29:12, 18:34)

Миннесота: Эдвардс (29), Рэндл (21 + 9 подборов), Конли (16), Гобер (9 + 7 подборов + 4 блок-шота), Макдэниэлс (0) – старт; Александер-Уокер (17), Рид (7), Дивинченцо (5), Диллингэм (0).

Сакраменто: Сабонис (27 + 12 подборов), Фокс (26 + 8 подборов + 8 передач + 5 потерь), Эллис (8), Краудер (8), Мюррэй (8) – старт; Монк (27 + 8 подборов + 9 передач), Джонс (8), Хертер (3), Лень (0), Макдермотт (0), Маклафлин (0).

Сан-Антонио – Лейкерс 101:119 (23:32, 24:26, 30:34, 24:27)

Сан-Антонио: Вембаньяма (20 + 10 подборов), Барнс (19), Шэмпени (18), Касл (10 + 7 передач), Пол (5 + 6 передач) – старт; Васселл (14), Коллинз (4), К. Джонсон (4), Мамукелашвили (3), Джонс (2), Бэсси (2), Уэсли (0), Брэнэм (0), Сиссоко (0).

Лейкерс: Кнехт (20 + 8 подборов), Дэвис (19 + 14 подборов + 7 передач), Джеймс (16 + 10 подборов + 11 передач + 5 потерь), Хатимура (16), Ривз (13) – старт; Расселл (17), Кристи (12), Колоко (4), Траоре (2), Винсент (0), Реддиш (0), Льюис (0).

Юта – Денвер 103:122 (35:34, 18:29, 23:37, 27:22)

Юта: Секстон (26), Джордж (23), Кесслер (16 + 12 подборов), Поттер (9 + 16 подборов), Михайлюк (7) – старт; Сенсабо (13), Коллиер (6), Тшибве (3 + 9 подборов), Джузэнг (0), Юбэнкс (0).

Денвер: Йокич (30 + 10 подборов + 7 передач), Дж. Мюррэй (22 + 8 передач), Портер (19 + 7 подборов), К. Браун (18 + 7 подборов), Уотсон (9) – старт; Уэстбрук (10), Стротер (9), Тайсон (5), Джордан (0), Ннаджи (0), Холл (0), Джонс (0), Александер (0).

Финикс – Бруклин 117:127 (37:34, 26:29, 21:33, 33:31)

Финикс: Букер (31), Дюрэнт (30 + 8 подборов + 7 потерь), Бил (17), Джонс (10 + 12 передач), Нуркич (6 + 7 подборов) – старт; Аллен (9), О'Нил (8), Пламли (6), Бол (0), Окоги (0), Игодаро (0), Данн (0).

Бруклин: Шредер (29), Симмонс (14 + 9 подборов + 8 передач), К. Джонсон (11 + 8 подборов + 6 передач), З. Уильямс (10), Финни-Смит (9) – старт; Мартин (30), Уотфорд (18), Джонсон (4), Милтон (2).

Голден Стэйт – Оклахома-Сити 101:105 (23:39, 27:23, 33:22, 18:21)

Голден Стэйт: Куминга (19), Уиггинс (16), Подземски (12 + 8 подборов), Др. Грин (10 + 13 подборов + 7 передач), Уотерс (4) – старт; Хилд (17), Андерсон (10), Спенсер (6), Луни (3 + 9 подборов), Пэйтон II (2), Джексон-Дэвис (2), Муди (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (35 + 9 подборов), Джо (17), Хартенштайн (14 + 14 подборов), Джейлен Уильямс (13 + 7 передач), Дорт (2) – старт; Уоллес (9 + 6 передач), Уиггинс (7), К. Уильямс (4), Митчелл (2), Джонс (2).

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