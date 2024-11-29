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Баскетбол

Кубок НБА: Никс еле обыграли Шарлотт

Состоялся поединок в рамках внутрисезонного турнира.
Вчера, 23:05
Нью-Йорк Никс - Шарлотт Хорнетс / Getty Images
Нью-Йорк Никс - Шарлотт Хорнетс / Getty Images

В рамках внутрисезонного Кубка НБА Нью-Йорк Никс встретились с Шарлотт Горнетс.

Поединок подарил фанатам баскетбола большое напряжение и интригу до последних минут.

Шарлотт выиграли первую четверть, но в следующей Никс отыграли гандикап. В третьей и четвертой команда из Нью-Йорка минимально побеждала, что в итоге позволило ей выиграть матч.

Таким образом, Горнетс проиграли свой четвертый матч подряд, а Никс не дали случиться серии поражений, победив сразу после проигрыша.

Нью-Йорк - Шарлот 99:98

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок НБА

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