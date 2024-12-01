НБА: Даллас обыграл Юту без Михайлюка, Голден Стэйт уступил Финиксу
В ночь на воскресенье, 1 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны пять матчей.
Результаты матчей НБА за 30 ноября
Шарлотт – Атланта 104:107 (32:29, 18:26, 26:22, 28:30)
Шарлотт: Миллер (32 + 8 подборов), Грин (17), Мицич (15 + 8 подборов), Диабате (3 + 8 подборов), Салон (0) – старт; Коди Мартин (12 + 7 подборов), Ричардс (12), Симпсон (8), Смит (5), Сет Карри (0).
Атланта: Джонсон (20 + 9 передач), Янг (14 + 6 потерь), Рисаше (14), Дэниэлс (8), Капела (4 + 14 подборов) – старт; Хантер (18), Оконгву (16 + 11 подборов), Бафкин (9), Мэтьюз (4), Крейчи (0).
Детройт – Филадельфия 96:111 (20:37, 32:20, 17:32, 27:22)
Детройт: Бизли (19), Айви (15), Харрис (4 + 7 подборов), Дюрен (4), Хардуэй (0) – старт; Сассер (12), Мур (11), Томпсон (9), Рид (7), Фонтеккьо (7 + 11 подборов), Стюарт (6), Холланд (2).
Филадельфия: Макси (28 + 6 передач), Убре (14), Джордж (11 + 8 подборов), Ябуселе (7 + 8 подборов), Драммонд (4) – старт; Мартин (19), Каунсил (17), Маккейн (7), Бона (4), Эдвардс (0), Киньонес (0), Гордон (0).
Милуоки – Вашингтон 124:114 (28:29, 35:29, 29:28, 32:28)
Милуоки: Я. Адетокумбо (42 + 12 подборов + 11 передач), Лиллард (25 + 10 передач), Б. Лопес (18), Принс (11), Джексон (2 + 9 подборов) – старт; Грин (13), Портис (9), Трент (2), Райт (2).
Вашингтон: Пул (31 + 7 передач), Брогдон (29 + 11 подборов), Валанчюнас (16 + 7 подборов), Сарр (7), Кулибали (4) – старт; Кисперт (16 + 8 подборов), Джордж (4), Бэгли (4), Кэррингтон (3), Гилл (0).
Финикс – Голден Стэйт 113:105 (35:29, 31:20, 19:29, 28:27)
Финикс: Букер (27 + 9 передач), Дюрант (21 + 10 подборов), Джонс (19 + 9 передач), Аллен (17), Пламли (2) – старт; О'Нил (11), Моррис (8), Игодаро (6 + 8 подборов), Данн (2).
Голден Стэйт: Карри (23 + 7 подборов), Уиггинс (18), Др. Грин (13 + 7 передач), Подземски (12 + 7 подборов), Джексон-Дэвис (2) – старт; Куминга (12), Хилд (11), Луни (9), Уотерс (3), Андерсон (2), Пэйтон II (0), Муди (0), Спенсер (0).
Юта – Даллас 94:106 (22:40, 27:16, 27:30, 18:20)
Юта: Маркканен (19), Кесслер (18 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Коллинз (16 + 9 подборов), Секстон (13), Джордж (5 + 8 передач + 5 потерь) – старт; Сенсабо (13), Поттер (6), Джузэнг (2), Юбэнкс (2), Коллиер (0).
Даллас: Ирвинг (30 + 7 подборов + 9 передач), Граймс (24), Вашингтон (16 + 10 подборов), Лайвли (6 + 7 подборов), Маршалл (3) – старт; Гэффорд (14 + 11 подборов), Динуидди (7 + 10 передач), Харди (4), Гортман (2), Пауэлл (0), Эдвардс (0), Клебер (0), Проспер (0).
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