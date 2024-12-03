НБА: Лейкерс разгромно проиграли Миннесоте, победа Бостона
В ночь на вторник, 3 деекабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны четыре матча.
Результаты матчей НБА за 2 декабря
Бостон – Майами 108:89 (28:25, 32:20, 25:18, 23:26)
Бостон: Браун (29 + 7 подборов), Уайт (19 + 8 передач), Тейтум (18 + 11 подборов + 6 потерь), Корнет (6 + 6 блок-шотов), Уолш (0) – старт; Притчард (25), Питерсон (7 + 7 подборов), Кета (4 + 7 подборов), Шайерман (0), Спрингер (0), Дэвисон (0), Тиллман (0).
Майами: Хирро (19), Хакес (19 + 10 подборов), Адебайо (15 + 8 подборов), Хайсмит (10), Д. Робинсон (5) – старт; Смит (8), Ларссон (5), Розир (4), Джонсон (2), Брайант (2), Беркс (0).
Атланта – Новый Орлеан 124:112 (26:28, 32:31, 34:26, 32:27)
Атланта: Дэниэлс (19), Джонсон (19 + 8 подборов), Рисаше (13), Янг (12 + 8 подборов + 15 передач + 5 потерь), Капела (9 + 17 подборов) – старт; Хантер (22), Оконгву (12), Бафкин (10), Богданович (8).
Новый Орлеан: Макколлум (29), Мисси (23 + 12 подборов), Мерфи (14), Грин (10), Мюррэй (7 + 10 передач + 5 перехватов) – старт; Бостон (19), Робинсон-Эрл (7), Тайс (3), Пэйтон (0).
Чикаго – Бруклин 128:102 (29:29, 27:21, 36:22, 36:30)
Чикаго: Вучевич (21 + 10 подборов), Гидди (20 + 13 подборов + 11 передач + 5 потерь), Лавин (18), Досунму (16 + 6 передач), Филлипс (5) – старт; Бузелис (20), Хортон-Такер (11), Смит (8), Болл (5), Терри (2), Лидделл (2), Картер (0), Дуарте (0).
Бруклин: Шредер (16 + 10 передач), Мартин (15), Клэкстон (11 + 8 подборов), Джонсон (8), Уилсон (2) – старт; Уайтхэд (18), Милтон (14), Уотфорд (12), Шарп (4), Цуй Юнси (2).
Миннесота – Лейкерс 109:80 (22:20, 34:24, 23:20, 30:16)
Миннесота: Рэндл (18), Гобер (17 + 12 подборов), Конли (9 + 6 передач), Эдвардс (8 + 7 подборов), Макдэниэлс (3) – старт; Рид (15), Александер-Уокер (15), Дивинченцо (11 + 9 передач), Гарза (6), Шэннон (5), Майнотт (2), Никс (0), Дозьер (0).
Лейкерс: Расселл (20), Дэвис (12 + 11 подборов), Джеймс (10 + 8 подборов + 6 потерь), Хатимура (10), Кнехт (6) – старт; Винсент (5), Кристи (5), Траоре (4), Льюис (4), Колоко (2), Реддиш (2).
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