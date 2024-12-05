iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Детройт шокировал Милуоки, поражения Лейкерс и Индианы

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:00
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на четверг, 5 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.

Результаты матчей НБА за 4 декабря

Бостон – Детройт 130:120 (39:24, 33:34, 31:30, 27:32)

Бостон: Браун (28 + 9 передач), Порзингис (26 + 9 подборов), Хаузер (20), Уайт (14 + 11 передач), Хорфорд (14) – старт; Притчард (19), Корнет (9 + 8 подборов), Уолш (0), Питерсон (0), Тиллман (0).

Детройт: Каннингем (27 + 9 подборов + 14 передач + 6 потерь), Харрис (27), Айви (11), Дюрен (5), Хардуэй (2) – старт; Бизли (23), Сассер (12), Холланд (7), Фонтеккьо (4), Стюарт (2).

Бруклин – Индиана 99:90 (24:17, 27:18, 24:35, 24:20)

Бруклин: К. Джонсон (26 + 7 подборов), Клэкстон (16 + 8 подборов), Уилсон (11), Шредер (4), Джонсон (4) – старт; Милтон (15), Уотфорд (9), Симмонс (7 + 7 подборов + 9 передач), Шарп (7).

Индиана: Халибертон (17 + 8 передач), Сиакам (14), Тернер (11 + 7 подборов + 4 блок-шота), Матурин (8), Джексон (0) – старт; Макконнелл (14), Топпин (13), Ферфи (12 + 7 подборов), Уокер (1), Браун (0), Ньютон (0), Фримен (0).

Майами – Лейкерс 134:93 (34:26, 35:26, 36:20, 29:21)

Майами: Хирро (31), Батлер (17 + 9 подборов), Хайсмит (14), Адебайо (14 + 10 подборов + 7 передач), Д. Робинсон (7 + 6 передач) – старт; Розир (16), Лав (10), Хакес (9), Брайант (8), Ларссон (5 + 6 передач), Смит (3), Джонсон (0).

Лейкерс: Джеймс (29 + 8 передач + 5 потерь), Хатимура (14), Расселл (12), Дэвис (8 + 7 подборов), Кнехт (2) – старт; Кристи (11 + 7 подборов), Винсент (9), Траоре (4), Колоко (4), Реддиш (0), Льюис (0).

Филадельфия – Орландо 102:106 (22:34, 31:19, 24:24, 25:29)

Филадельфия: Маккейн (24 + 7 подборов), Макси (16 + 6 передач), Ябуселе (15 + 7 подборов), Убре (15), Мартин (11) – старт; Калеб Мартин (9), Каунсил (9), Джексон (3), Бона (0).

Орландо: Ф. Вагнер (35 + 7 подборов), Саггс (17 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (7 + 5 перехватов), Битадзе (6), Картер (2) – старт; Айзек (14), М. Вагнер (10), Блэк (10 + 7 передач), да Силва (5).

Милуоки – Атланта 104:119 (35:38, 24:32, 28:29, 17:20)

Милуоки: Я. Адетокумбо (31 + 11 подборов), Лиллард (25 + 5 потерь), Принс (10), Б. Лопес (5), Джексон (2) – старт; Трент (11), Портис (6), Райт (6), Грин (6), Роллинз (2), Роббинс (0), Коннотон (0), Умуде (0).

Атланта: Джонсон (23 + 13 подборов), Янг (17 + 7 передач), Рисаше (12), Дэниэлс (9 + 6 передач), Капела (8 + 17 подборов) – старт; Хантер (20), Богданович (15 + 5 перехватов), Оконгву (13), Бафкин (2).

Клипперс – Миннесота 80:108 (14:33, 18:26, 18:27, 30:22)

Клипперс: Д. Джонс (14), Коффи (12), Харден (5), Зубац (4 + 10 подборов), Данн (2) – старт; Хайлэнд (18), Флауэрс (9), Миллер (8), Кристи (5), Джонс (3), Бамба (0), Батюм (0).

Миннесота: Рэндл (20), Эдвардс (16), Конли (11), Макдэниэлс (11), Гобер (8 + 9 подборов + 7 передач + 5 перехватов) – старт; Майнотт (13 + 8 подборов), Гарза (10), Александер-Уокер (8), Рид (4), Дивинченцо (3), Дозьер (3), Никс (1), Шэннон (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Популярная футболистка порадовала фанатов фотографией в откровенным новогоднем образе Популярная футболистка порадовала фанатов фотографией в откровенным новогоднем образе
NaVi - MIBR: онлайн-трансляция матча Perfect World Shanghai Major 2024 NaVi - MIBR: онлайн-трансляция матча Perfect World Shanghai Major 2024
Артета оценил выступление Зинченко против Манчестер Юнайтед Артета оценил выступление Зинченко против Манчестер Юнайтед
На ISPORT.ua открыта вакансия редактора новостной ленты На ISPORT.ua открыта вакансия редактора новостной ленты
Помочь журналистам

Видео

Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде
Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира продолжится спринтами в Контиолахти
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова упала, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
просмотров
Рейтинг ATP: новая первая ракетка Украины, падения Сачко и Урсу
просмотров

Последние новости

Европа12:30
Популярная футболистка порадовала фанатов фотографией в откровенным новогоднем образе
Киберспорт12:00
NaVi - MIBR: онлайн-трансляция матча Perfect World Shanghai Major 2024
Европа11:40
Артета оценил выступление Зинченко против Манчестер Юнайтед
11:21
На ISPORT.ua открыта вакансия редактора новостной ленты
Бокс11:15
Усик показал свою форму перед реваншем с Фьюри
Биатлон10:45
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира продолжится спринтами в Контиолахти
Европа10:25
"Покажу, кто я на самом деле": Мбаппе сделал резкое послание после провала в матче с Атлетиком
Европа10:00
Футбол сегодня: Шахтер сыграет с Ворсклой, Лацио - Наполи, матчи Забарного и Атлетико
Бокс09:40
Диллиан Уайт оценил шансы Усика нокаутировать Фьюри
Киберспорт09:10
Perfect World Shanghai Major 2024: поражения G2 и Spirit, победы NaVi и FaZe
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK