НБА: Детройт шокировал Милуоки, поражения Лейкерс и Индианы
В ночь на четверг, 5 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.
Результаты матчей НБА за 4 декабря
Бостон – Детройт 130:120 (39:24, 33:34, 31:30, 27:32)
Бостон: Браун (28 + 9 передач), Порзингис (26 + 9 подборов), Хаузер (20), Уайт (14 + 11 передач), Хорфорд (14) – старт; Притчард (19), Корнет (9 + 8 подборов), Уолш (0), Питерсон (0), Тиллман (0).
Детройт: Каннингем (27 + 9 подборов + 14 передач + 6 потерь), Харрис (27), Айви (11), Дюрен (5), Хардуэй (2) – старт; Бизли (23), Сассер (12), Холланд (7), Фонтеккьо (4), Стюарт (2).
Бруклин – Индиана 99:90 (24:17, 27:18, 24:35, 24:20)
Бруклин: К. Джонсон (26 + 7 подборов), Клэкстон (16 + 8 подборов), Уилсон (11), Шредер (4), Джонсон (4) – старт; Милтон (15), Уотфорд (9), Симмонс (7 + 7 подборов + 9 передач), Шарп (7).
Индиана: Халибертон (17 + 8 передач), Сиакам (14), Тернер (11 + 7 подборов + 4 блок-шота), Матурин (8), Джексон (0) – старт; Макконнелл (14), Топпин (13), Ферфи (12 + 7 подборов), Уокер (1), Браун (0), Ньютон (0), Фримен (0).
Майами – Лейкерс 134:93 (34:26, 35:26, 36:20, 29:21)
Майами: Хирро (31), Батлер (17 + 9 подборов), Хайсмит (14), Адебайо (14 + 10 подборов + 7 передач), Д. Робинсон (7 + 6 передач) – старт; Розир (16), Лав (10), Хакес (9), Брайант (8), Ларссон (5 + 6 передач), Смит (3), Джонсон (0).
Лейкерс: Джеймс (29 + 8 передач + 5 потерь), Хатимура (14), Расселл (12), Дэвис (8 + 7 подборов), Кнехт (2) – старт; Кристи (11 + 7 подборов), Винсент (9), Траоре (4), Колоко (4), Реддиш (0), Льюис (0).
Филадельфия – Орландо 102:106 (22:34, 31:19, 24:24, 25:29)
Филадельфия: Маккейн (24 + 7 подборов), Макси (16 + 6 передач), Ябуселе (15 + 7 подборов), Убре (15), Мартин (11) – старт; Калеб Мартин (9), Каунсил (9), Джексон (3), Бона (0).
Орландо: Ф. Вагнер (35 + 7 подборов), Саггс (17 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (7 + 5 перехватов), Битадзе (6), Картер (2) – старт; Айзек (14), М. Вагнер (10), Блэк (10 + 7 передач), да Силва (5).
Милуоки – Атланта 104:119 (35:38, 24:32, 28:29, 17:20)
Милуоки: Я. Адетокумбо (31 + 11 подборов), Лиллард (25 + 5 потерь), Принс (10), Б. Лопес (5), Джексон (2) – старт; Трент (11), Портис (6), Райт (6), Грин (6), Роллинз (2), Роббинс (0), Коннотон (0), Умуде (0).
Атланта: Джонсон (23 + 13 подборов), Янг (17 + 7 передач), Рисаше (12), Дэниэлс (9 + 6 передач), Капела (8 + 17 подборов) – старт; Хантер (20), Богданович (15 + 5 перехватов), Оконгву (13), Бафкин (2).
Клипперс – Миннесота 80:108 (14:33, 18:26, 18:27, 30:22)
Клипперс: Д. Джонс (14), Коффи (12), Харден (5), Зубац (4 + 10 подборов), Данн (2) – старт; Хайлэнд (18), Флауэрс (9), Миллер (8), Кристи (5), Джонс (3), Бамба (0), Батюм (0).
Миннесота: Рэндл (20), Эдвардс (16), Конли (11), Макдэниэлс (11), Гобер (8 + 9 подборов + 7 передач + 5 перехватов) – старт; Майнотт (13 + 8 подборов), Гарза (10), Александер-Уокер (8), Рид (4), Дивинченцо (3), Дозьер (3), Никс (1), Шэннон (0).
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