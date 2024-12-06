НБА: Сакраменто без Леня програв, перемоги Оклахоми та Голден Стейта
В ночь на пятницу, 6 декабря, прошли матчи нового регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень не сыграл против Мемфиса (110:115).
Результаты НБА за 5 декабря
Вашингтон – Даллас 101:137 (22:31, 28:37, 27:34, 24:35)
Вашингтон: Брогдон (16), Бэгли (16 + 8 подборов), Пул (11 + 8 передач), Сарр (11 + 8 подборов), Кулибали (4) – старт; Кэррингтон (15), Шэмпени (9), Валанчюнас (9), Батлер (5), Гилл (3), Дэвис (2).
Даллас: Ирвинг (25), Дончич (21 + 10 подборов + 10 передач), Томпсон (11), Вашингтон (10 + 7 подборов), Лайвли (6 + 11 подборов) – старт; Гэффорд (16 + 7 подборов), Граймс (14 + 5 потерь), Харди (13), Динуидди (12), Пауэлл (3), М-ф Моррис (3), Проспер (3), Клебер (0).
Кливленд – Денвер 126:114 (37:27, 29:35, 36:25, 24:27)
Кливленд: Митчелл (28 + 6 передач + 5 потерь), Гарлэнд (24), Э. Мобли (20 + 9 подборов), Аллен (8 + 15 подборов + 6 передач), Окоро (3) – старт; Леверт (21 + 6 передач), Меррилл (8), Ньянг (5), Уэйд (5), Джером (4).
Денвер: Йокич (27 + 20 подборов + 11 передач), Портер (24 + 7 подборов), Дж. Мюррэй (19 + 6 передач), Гордон (18 + 7 подборов), К. Браун (10) – старт; Уэстбрук (10), Уотсон (4), Стротер (2), Ннаджи (0).
Торонто – Оклахома-Сити 92:129 (17:34, 25:33, 23:32, 27:30)
Торонто: Барретт (17 + 11 подборов), Дик (15), Барнс (12 + 12 подборов + 8 передач), Агбаджи (5), Фернанду (4 + 7 подборов) – старт; Мобо (17), Буше (10), Уолтер (6), Бэттл (6), Темпл (0), Шэд (0), Митчелл (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30), Джейлен Уильямс (20 + 7 подборов), Джо (16), Дорт (6), Хартенштайн (2 + 16 подборов + 6 передач) – старт; Митчелл (13), К. Уильямс (13 + 7 подборов), Уиггинс (12), Уоллес (9 + 4 блок-шота), Карузо (8), Флэглер (0), Карлсон (0).
Нью-Йорк – Шарлотт 125:101 (30:32, 35:30, 38:16, 22:23)
Нью-Йорк: Таунс (27 + 16 подборов), Ануноби (25), Брансон (24), Бриджес (19 + 7 передач), Харт (18 + 10 подборов + 6 передач) – старт; Макбрайд (10 + 6 передач), Ачиува (2), Хукпорти (0), Топпин (0), Симс (0), Райан (0), Колек (0).
Шарлотт: Миллер (26), Мицич (14 + 12 передач), Ричардс (6 + 8 подборов), Грин (5), Салон (4) – старт; Сет Карри (18), Джеффрис (8), Уильямс (6), Смит (6), Коди Мартин (4), Диабате (4), Симпсон (0).
Мемфис – Сакраменто 115:110 (33:32, 30:30, 23:24, 29:24)
Мемфис: Бэйн (18 + 8 подборов + 7 передач), Джарен Джексон (15), Уэллс (10), Морэнт (8 + 7 передач), Кларк (4) – старт; Смарт (18), Альдама (15 + 10 подборов), Ларэвиа (12 + 8 подборов), Хафф (11), Пиппен (4).
Сакраменто: Дерозан (26), Монк (23), Фокс (18 + 6 перехватов), Сабонис (17 + 13 подборов + 6 передач), Мюррэй (11 + 11 подборов) – старт; Джонс (9), Хертер (6), Краудер (0), Маклафлин (0), Эллис (0).
Сан-Антонио – Чикаго 124:139 (22:36, 35:37, 40:35, 27:31)
Сан-Антонио: Сохан (16 + 14 подборов), Пол (12 + 9 передач), Касл (12 + 6 передач), Шэмпени (12), Барнс (8) – старт; К. Джонсон (28), Васселл (17), Коллинз (9), Бэсси (5), Мамукелашвили (4), Уэсли (1), Брэнэм (0), Сиссоко (0).
Чикаго: Вучевич (39 + 8 подборов), Досунму (27 + 10 подборов + 11 передач), Лавин (11 + 9 подборов + 9 передач), Филлипс (9), Гидди (8) – старт; Хортон-Такер (13), Терри (12), Бузелис (11 + 7 подборов), Смит (9), Картер (0), Дуарте (0).
Новый Орлеан – Финикс 126:124 (34:33, 20:32, 45:28, 27:31)
Новый Орлеан: Ингрэм (29 + 7 подборов + 5 потерь), Макколлум (25 + 6 передач), Мюррэй (17), Джонс (12 + 7 подборов), Мисси (9 + 12 подборов) – старт; Мерфи (19), Бостон (11), Грин (2), Робинсон-Эрл (2).
Финикс: Букер (28), Бил (24 + 7 потерь), О'Нил (19 + 7 подборов), Джонс (13 + 6 передач), Пламли (4 + 10 подборов) – старт; Аллен (13 + 10 передач), Моррис (7), Бол (6), Окоги (6), Игодаро (4).
Голден Стэйт – Хьюстон 99:93 (18:22, 31:21, 24:23, 26:27)
Голден Стэйт: Куминга (33), Уиггинс (23 + 9 подборов), Подземски (8 + 12 подборов), Хилд (5), Луни (4 + 11 подборов) – старт; Андерсон (8), Пэйтон II (6), Муди (6), Джексон-Дэвис (6), Спенсер (0).
Хьюстон: Шенгюн (16 + 8 подборов), Брукс (15), Грин (14), Ванвлит (13), Смит (5 + 7 подборов) – старт; Томпсон (14 + 8 подборов), Шеппард (7), Адамс (6), А. Холидэй (3).
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