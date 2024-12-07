НБА: Сакраменто с Ленем и Юта с Михайлюком обыграли Сан-Антонио и Портленд
В ночь на субботу, 7 декабря, прошли матчи нового регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Результаты НБА за 7 декабря
Филадельфия – Орландо 102:94 (25:27, 25:14, 21:18, 31:35)
Филадельфия: Джордж (21 + 9 передач), Макси (16), Ябуселе (16), Убре (13 + 10 подборов), Драммонд (7 + 11 подборов) – старт; Мартин (20), Маккейн (7), Калеб Мартин (2), Лаури (0).
Орландо: Ф. Вагнер (30), Саггс (22), Битадзе (9), Картер (8 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (2) – старт; М. Вагнер (12 + 9 подборов), Энтони (6), Ховард (5), Хьюстан (0), да Силва (0), Блэк (0).
Атланта – Лейкерс 134:132 OT (26:29, 38:35, 30:33, 25:22, 15:13)
Атланта: Янг (31 + 20 передач), Джонсон (12 + 10 подборов + 7 передач + 6 потерь), Дэниэлс (11), Рисаше (11), Капела (4) – старт; Хантер (26), Богданович (20), Оконгву (15), Крейчи (4 + 7 подборов).
Лейкерс: Джеймс (39 + 10 подборов + 11 передач), Дэвис (38 + 10 подборов + 8 передач + 6 потерь), Кнехт (14), Винсент (12), Хатимура (12 + 9 подборов) – старт; Кристи (9), Расселл (8), Траоре (0), Реддиш (0).
Бостон – Милуоки 111:105 (29:27, 24:30, 25:25, 33:23)
Бостон: Тейтум (34 + 10 подборов), Браун (25), Холидэй (20 + 6 передач), Хорфорд (8 + 9 подборов), Уайт (6 + 7 передач) – старт; Хаузер (16), Кета (2), Притчард (0).
Милуоки: Лиллард (31), Я. Адетокумбо (30 + 11 подборов), Б. Лопес (5), Джексон (2), Принс (0) – старт; Трент (11), Миддлтон (11), Портис (9 + 18 подборов), Грин (6).
Чикаго – Индиана 123:132 (35:31, 19:36, 39:36, 30:29)
Чикаго: Лавин (32), Уайт (19 + 9 передач), Досунму (15), Вучевич (13 + 9 подборов), Гидди (10 + 6 передач) – старт; Смит (10 + 7 подборов), Болл (9), Бузелис (8), Терри (3), Филлипс (2), Хортон-Такер (2).
Индиана: Халибертон (23 + 8 передач), Сиакам (21 + 7 подборов), Матурин (19), Тернер (15 + 7 подборов), Нембхард (8) – старт; Топпин (17 + 7 подборов), Макконнелл (17), Уокер (7), Ферфи (5).
Сан-Антонио – Сакраменто 113:140 (33:33, 26:36, 27:31, 27:40)
Сан-Антонио: Шэмпени (30), Касл (15), Пол (11 + 8 подборов + 13 передач), Барнс (7), Коллинз (2) – старт; Сохан (14), К. Джонсон (14), Мамукелашвили (8), Бэсси (7 + 7 подборов), Брэнэм (5), Уэсли (0), Сиссоко (0).
Сакраменто: Дерозан (23), Фокс (22 + 8 передач), Монк (22 + 9 подборов + 6 передач), Сабонис (22 + 16 подборов), Мюррэй (17) – старт; Хертер (16), Джонс (5), О. Робинсон (5), Макдермотт (3), Эллис (3), Лень (2), Джонс (0), Маклафлин (0).
Голден Стэйт – Миннесота 90:107 (31:31, 15:25, 26:22, 18:29)
Голден Стэйт: Карри (23), Куминга (13), Уиггинс (11), Подземски (8), Луни (2) – старт; Др. Грин (10 + 9 подборов), Уотерс (6), Хилд (4), Андерсон (4), Муди (3), Джексон-Дэвис (3), Спенсер (2), Пэйтон II (1).
Миннесота: Эдвардс (30 + 9 передач), Гобер (17 + 12 подборов), Рэндл (16 + 9 подборов), Конли (13), Макдэниэлс (10) – старт; Рид (9 + 10 подборов), Дивинченцо (5 + 6 передач), Александер-Уокер (5), Гарза (2), Майнотт (0), Никс (0), Дозьер (0), Шэннон (0).
Портленд – Юта 99:141 (17:33, 27:34, 26:35, 29:39)
Портленд: Грант (19), Саймонс (14), Шарп (10), Эйтон (6), Камара (0) – старт; Бэнтон (19), Мюррэй (14), Рит (8), Авдия (6), Рупер (2), Уокер (1).
Юта: Коллинз (20), Джордж (17), Секстон (16 + 7 передач), Кесслер (13 + 17 подборов + 5 блок-шотов), Михайлюк (13 + 8 подборов) – старт; Джузэнг (22), Коллиер (12 + 7 передач), Юбэнкс (12 + 9 подборов), Сенсабо (11), Поттер (5 + 10 подборов).
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