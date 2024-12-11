Кубок НБА: Завершились первые четвертьфинальные матчи

Второй розыгрыш Кубка НБА в истории подошел к стадии плей-офф. В рамках первых четвертьфиналов Милуоки сошлись с Орландо, а Оклахома принимала Даллас.

Меджик без Паоло Банкеро и Франца Вагнера не воспринимались как тяжелый соперник и Бакс, но Джейлена Саггса (32 очка, 9 подборов и 4 перехвата) помогли им не просто "держаться на плаву", а до последнего претендовать на победу.

Яннис Адетокумбо и компания только в середине третьей четверти захватить лидерство и не отдавать его почти до конца. Сам грек отметился 37 очками, к которым добавил 7 подборов и 4 блока. Ему очень помог и Дэмиан Лиллард (28 баллов, 9 ассистов), хотя оба очень "старались" и на двоих совершили десяток потерь.

Милуоки – Орландо – 114:109 (25:33, 35:26, 13:20, 37:34)

В другом четвертьфинале лучшая команда Запада сошлась с традиционно тяжелым для себя оппонентом – Оклахома играла против Далласа. Старт матча выдался за Маверикс, но еще до конца первой четверти Оклахома вырвалась вперед, а после большого перерыва начала уходить в отрыв.

Прекрасный матч выдал лидер Тандер - Шай Гилджеус-Александер, набравший 39 баллов, совершил 8 подборов и отдал 5 ассистов. Кроме того, разыгрывающий оформил три перехвата и блок-шот. Каждый из баскетболистов стартовой пятерки Оклахомы набрал минимум 10 очков, а еще два запасных прибавили по 9.

Возможно Далласу не хватило точности Луки Дончича, который сегодня реализовал только треть своих бросков, включая 2/8 трехочковых.

Оклахома – Даллас 118:104 (32:24, 25:30, 33:19, 28:31)

На ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами матчей Кубка НБА, а также просмотреть, когда состоятся следующие поединки турнира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!