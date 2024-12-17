НБА: Сакраменто с Лэнем эпично проиграл Денверу, Юта без Михайлюка разгромно уступила Клипперсу

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на вторник, 17 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.

Украинский баскетболист Юты Святослав Михайлюк не сыграл против Денвера Клипперса (107:144).

Алексей Лень из Сакраменто отыграл против Денвера (129:130). Украинец провел в игре 2 минуты 14 секунд.

Результаты матчей НБА за 16 декабря

Шарлотт – Филадельфия 108:121 (23:31, 26:23, 30:41, 29:26)

Шарлотт: Бриджес (24), Болл (15 + 11 передач), Миллер (12), Грин (10), Уильямс (7) – старт; Ричардс (19), Коди Мартин (10), Вонг (7), Диабате (4), Мицич (0), Салон (0).

Филадельфия: Макси (40), Джордж (33 + 8 передач), Убре (19 + 9 подборов), Драммонд (9 + 15 подборов), Мартин (2) – старт; Гордон (9), Каунсил (6), Лаури (3), Ябуселе (0).

Детройт – Майами 125:124 OT (33:32, 30:27, 34:22, 17:33, 11:10)

Детройт: Бизли (28), Каннингем (20 + 11 подборов + 18 передач), Томпсон (19 + 9 подборов), Хардуэй (16), Дюрен (9 + 16 подборов + 5 потерь) – старт; Фонтеккьо (9), Холланд (8), Сассер (6), Рид (6), Стюарт (4).

Майами: Батлер (35 + 19 подборов + 10 передач), Хирро (23), Адебайо (15 + 8 подборов), Д. Робинсон (13), Хайсмит (3) – старт; Хакес (13), Розир (11 + 6 передач), Смит (7 + 6 перехватов), Лав (4).

Бруклин – Кливленд 101:130 (17:37, 23:35, 37:32, 24:26)

Бруклин: К. Джонсон (22), Симмонс (10 + 8 передач + 6 потерь), Финни-Смит (10), Клэкстон (8), Джонсон (5) – старт; Шарп (15 + 7 подборов), Уилсон (13), Уотфорд (8), Милтон (5), Мартин (3), Клауни (2).

Кливленд: Э. Мобли (21), Митчелл (18), Аллен (12 + 8 подборов), Окоро (12), Гарлэнд (11 + 6 передач + 6 потерь) – старт; Леверт (19), Ньянг (17 + 9 подборов), Меррилл (7), Джером (5 + 6 передач), Тор (4), Уэйд (3 + 7 подборов), Томпсон (1).

Торонто – Чикаго 121:122 (25:33, 25:20, 34:42, 37:27)

Торонто: Барретт (32 + 9 передач + 6 потерь), Дик (27), Агбаджи (15), Пелтль (6), Мобо (4) – старт; Буше (11 + 10 подборов), Шэд (10 + 6 передач), Олиник (7), Уолтер (6), Митчелл (3), Темпл (0).

Чикаго: Вучевич (24), Уайт (19), Досунму (12), Гидди (11 + 9 подборов + 8 передач), Уильямс (6) – старт; Хортон-Такер (15), Смит (10), Филлипс (10), Болл (8 + 7 передач), Бузелис (7).

Сакраменто – Денвер 129:130 (21:41, 47:34, 35:21, 26:34)

Сакраменто: Фокс (29 + 7 передач), Сабонис (28 + 14 подборов + 6 передач), Монк (25 + 10 передач), Дерозан (17), Макдермотт (16) – старт; Эллис (12 + 5 блок-шотов), Джонс (2), Лень (0), Краудер (0), Джонс (0).

Денвер: Дж. Мюррэй (28 + 6 передач), Гордон (24 + 7 подборов), Йокич (20 + 14 подборов + 13 передач + 5 потерь), Уэстбрук (18 + 9 подборов + 10 передач), Портер (11 + 10 подборов) – старт; Стротер (13), Уотсон (9), Тайсон (7), Джордан (0).

Клипперс – Юта 144:107 (44:20, 37:27, 34:33, 29:27)

Клипперс: Харден (41 + 6 передач), Пауэлл (29), Зубац (19 + 12 подборов), Коффи (16), Данн (12) – старт; Хайлэнд (8), Портер (7 + 8 подборов + 6 передач), Бамба (6 + 7 подборов), Батюм (4), Миллер (2), Джонс (0).

Юта: Маркканен (17), Секстон (15), Коллинз (14), Кесслер (10 + 7 подборов), Джордж (9 + 7 передач) – старт; Кларксон (20 + 6 потерь), Джузэнг (12), Сенсабо (6), Филиповски (4), Коллиер (0).

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