НБА: Бостон одержал победу над Миннесотой, Голден Стэйт обыграл Филадельфию
В ночь на пятницу, 3 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.
Результаты матчей НБА за 2 января
Майами – Индиана 115:128 (25:38, 25:28, 33:41, 32:21)
Майами: Адебайо (20 + 8 подборов), Хирро (17), Батлер (9), Д. Робинсон (6), Хайсмит (6) – старт; Уэйр (25), Розир (16 + 7 передач), Йович (8), Джонсон (5), Беркс (3), Кристофер (0), Ларссон (0), Хакес (0).
Индиана: Халибертон (33 + 15 передач), Тернер (21), Сиакам (18 + 11 подборов), Матурин (12), Нембхард (6 + 6 передач) – старт; Уокер (12), Топпин (12), Макконнелл (8), Шеппард (3), Брайант (3), Ферфи (0).
Миннесота – Бостон 115:118 (35:28, 16:34, 34:29, 30:27)
Миннесота: Рэндл (27 + 8 подборов + 7 передач), Макдэниэлс (19 + 8 подборов), Эдвардс (15 + 6 передач), Гобер (6 + 7 подборов), Конли (5) – старт; Рид (20), Дивинченцо (12), Майнотт (7), Александер-Уокер (4).
Бостон: Тейтум (33 + 8 подборов + 9 передач), Уайт (26), Хаузер (15), Холидэй (11 + 8 передач), Хорфорд (9) – старт; Притчард (9), Кета (8), Корнет (7), Уолш (0).
Милуоки – Бруклин 110:113 (23:30, 31:36, 31:28, 25:19)
Милуоки: Я. Адетокумбо (27 + 13 подборов + 7 передач), Лиллард (23 + 7 передач), Миддлтон (12), Б. Лопес (7), Джексон (2) – старт; Портис (15 + 8 подборов), Трент (10), Принс (8), Роллинз (4), Коннотон (2), Боучэмп (0).
Бруклин: К. Джонсон (26 + 5 потерь), Клэкстон (16 + 11 подборов), Уилсон (13), Расселл (11 + 12 передач), Джонсон (9 + 9 подборов) – старт; Томас (24 + 7 подборов), З. Уильямс (8), Шарп (6), Мартин (0).
Оклахома-Сити – Клипперс 116:98 (22:30, 26:22, 42:20, 26:26)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (29 + 8 передач), Джейлен Уильямс (18), Хартенштайн (11 + 9 подборов + 6 передач), Уиггинс (9), Дорт (9) – старт; Митчелл (11), Джо (9), Уоллес (9), К. Уильямс (7), Джейлин Уильямс (2 + 7 подборов), Дженг (2), Карлсон (0), Джонс (0).
Клипперс: Коффи (26), Зубац (11 + 9 подборов), Данн (8), Пауэлл (6 + 6 потерь), Д. Джонс (6) – старт; Бамба (12 + 8 подборов), Портер (11), Миллер (10), Джонс (6), Хайлэнд (2), Браун (0), Батюм (0).
Голден Стэйт – Филадельфия 139:105 (35:19, 33:33, 35:26, 36:27)
Голден Стэйт: Карри (30 + 10 передач), Шредер (15 + 6 передач), Уиггинс (15 + 7 подборов), Др. Грин (15 + 7 передач), Джексон-Дэвис (3) – старт; Куминга (20), Муди (12), Уотерс (10), Андерсон (8), Луни (6), Хилд (3), Сантос (2), Спенсер (0).
Филадельфия: Эмбиид (28 + 14 подборов), Джордж (19), Макси (14 + 6 передач), Лаури (2), Калеб Мартин (2) – старт; Ябуселе (13), Каунсил (12), Даутин (6), Эдвардс (4), Гордон (3), Джексон (2), Бона (0).
Лейкерс – Портленд 114:106 (27:31, 33:20, 28:24, 26:31)
Лейкерс: Джеймс (38 + 8 передач), Кристи (28), Ривз (15 + 8 подборов + 11 передач), Хатимура (6), Хэйс (4) – старт; Колоко (8 + 8 подборов), Кнехт (6), Милтон (4), Финни-Смит (3), Реддиш (2).
Портленд: Саймонс (23), Шарп (19), Авдия (19 + 10 подборов), Камара (18), Эйтон (6) – старт; Хендерсон (12 + 8 передач), Клинган (4), Мюррэй (3), Бэнтон (2).
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