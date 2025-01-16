Клипперс установили собственный рекорд, а Нетс – антирекорд разницы очков в матче

В рамках матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной Ассоциации этой ночью произошел очень интересный поединок, в котором Бруклин Нетс уступили Лос-Анджелесу Клипперсу.

При этом, сделали это с невероятной разницей в счете – 59 очков (126:67).

Такая разница является рекордным преимуществом в победных матчах Клипперса за всю историю, при этом, она также является антирекордным отставанием в истории Бруклина, ранее проигрывавшего с разницей 52 балла еще в 70-х.

Центровый Клипперс Ивица Зубац достиг показателя +/- равного "+48", что является рекордом для игроков, проведших на площадке менее 25 минут. Отметим, что у Кавая Леонарда в этом же матче этот показатель равен "+46".

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