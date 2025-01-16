iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Клипперс установили собственный рекорд, а Нетс – антирекорд разницы очков в матче

Уникальный матч прошел в НБА.
Сегодня, 10:12
Кавай и Харден / Getty Images
Кавай и Харден / Getty Images

В рамках матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной Ассоциации этой ночью произошел очень интересный поединок, в котором Бруклин Нетс уступили Лос-Анджелесу Клипперсу.

При этом, сделали это с невероятной разницей в счете – 59 очков (126:67).

Такая разница является рекордным преимуществом в победных матчах Клипперса за всю историю, при этом, она также является антирекордным отставанием в истории Бруклина, ранее проигрывавшего с разницей 52 балла еще в 70-х.

Центровый Клипперс Ивица Зубац достиг показателя +/- равного "+48", что является рекордом для игроков, проведших на площадке менее 25 минут. Отметим, что у Кавая Леонарда в этом же матче этот показатель равен "+46".

Со всеми результатами и обзорами матчей НБА в этот день можно ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Калинина с тяжелой победы стартовала в парном разряде Australian Open-2025 Калинина с тяжелой победы стартовала в парном разряде Australian Open-2025
Украина выиграла одиночную смешанную эстафету по биатлону на Универсиаде Украина выиграла одиночную смешанную эстафету по биатлону на Универсиаде
Динамо с голами летних новичков обыграло Марибор в спарринге Динамо с голами летних новичков обыграло Марибор в спарринге
Трансферы УПЛ: Шепелев покинул Динамо Трансферы УПЛ: Шепелев покинул Динамо
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов
Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: индивидуальной гонкой у женщин продолжится пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: МЮ сыграет с самой плохой командой АПЛ, Динамо проведет два спарринга
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров
Свитолина на классе пробилась в третий круг Australian Open
просмотров

Последние новости

Теннис12:12
Калинина с тяжелой победы стартовала в парном разряде Australian Open-2025
Биатлон12:06
Украина выиграла одиночную смешанную эстафету по биатлону на Универсиаде
Украина11:59
Динамо с голами летних новичков обыграло Марибор в спарринге
Украина11:45
Трансферы УПЛ: Шепелев покинул Динамо
Украина11:41
Динамо во время своего матча объявило о расставании с Шепелевым
Бокс11:37
"Лицо бокса на этот момент": Лерена робко бросил вызов Усику
Теннис10:59
Свитолина одержала 100 победу на турнирах Grand Slam, Ястремская также отпраздновала юбилей
Украина10:57
Ярмоленко не реализовал очередной пенальти Динамо на сборах
Теннис10:29
Australian Open-2025: Свитолина и Ястремская присоединились к Костюк в третьем раунде
Теннис10:13
Свитолина на классе пробилась в третий круг Australian Open
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK