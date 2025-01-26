НБА: Бостон одолел Даллас, Лейкерс обыграли Голден Стэйт, поражения команд украинцев
В ночь на воскресенье, 26 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны 14 матчей.
Результаты матчей НБА за 25 января
Сан-Антонио – Индиана 98:136 (24:33, 26:32, 36:33, 12:38)
Сан-Антонио: Барнс (25 + 7 подборов), Вембаньяма (20 + 12 подборов), Касл (17 + 6 передач), Пол (11 + 8 передач), Васселл (6) – старт; Джонс (6), К. Джонсон (4), Шэмпени (3), Мамукелашвили (3), Сохан (2), Сиссоко (1), Уэсли (0), Коллинз (0), Брэнэм (0), Бэсси (0).
Индиана: Халибертон (28), Сиакам (23 + 11 подборов), Нембхард (15 + 8 подборов + 9 передач), Тернер (14), Матурин (13) – старт; Макконнелл (12), Брайант (10), Несмит (9), Топпин (7), Уокер (3), Ферфи (2), Шеппард (0), Деннис (0).
Миннесота – Денвер 133:104 (40:31, 31:29, 38:31, 24:13)
Миннесота: Эдвардс (34 + 9 передач), Рэндл (21 + 7 подборов + 7 передач), Гобер (14 + 14 подборов), Макдэниэлс (13 + 8 подборов), Конли (9) – старт; Рид (13), Александер-Уокер (10), Диллингэм (10 + 6 потерь), Майнотт (5), Кларк (2), Гарза (2), Миллер (0).
Денвер: Дж. Мюррэй (25), Йокич (20 + 11 передач + 7 потерь), Уэстбрук (13), Портер (11), К. Браун (10) – старт; Гордон (13), Джордан (4), Стротер (2), Ннаджи (2), Уотсон (2), Холл (2), Пикетт (0), Тайсон (0).
Даллас – Бостон 107:122 (29:25, 20:34, 27:37, 31:26)
Даллас: Ирвинг (22), Гэффорд (19 + 15 подборов), Вашингтон (17 + 8 подборов), Динуидди (12), Томпсон (6) – старт; Граймс (20 + 7 подборов), Харди (10), Клебер (1), Уильямс (0), Гортман (0), Эдвардс (0), Проспер (0).
Бостон: Тейтум (24), Уайт (23), Браун (22 + 8 подборов + 6 передач), Порзингис (18), Холидэй (17) – старт; Притчард (6 + 9 подборов), Хаузер (6), Хорфорд (4), Корнет (2 + 9 подборов), Спрингер (0), Уолш (0).
Бруклин – Майами 97:106 (17:24, 32:29, 19:29, 29:24)
Бруклин: Расселл (22 + 6 передач), Джонсон (22), Клауни (13), Клэкстон (13), Уилсон (12 + 9 подборов + 8 передач) – старт; Шарп (7), Мартин (5), Эвбуомван (2), З. Уильямс (1).
Майами: Хирро (25 + 8 передач + 5 потерь), Адебайо (17 + 16 подборов), Д. Робинсон (15 + 7 подборов), Уэйр (7), Хайсмит (0) – старт; Йович (17), Розир (16 + 8 подборов), Хакес (9), Ларссон (0).
Шарлотт – Новый Орлеан 123:92 (31:23, 32:22, 30:23, 30:24)
Шарлотт: Болл (25 + 7 передач), Бриджес (22), Грин (13), Гибсон (6), Смит (5) – старт; Сет Карри (16), Мицич (11), Диабате (9 + 13 подборов), Окоги (7), Джеффрис (6 + 7 подборов), Вонг (3).
Новый Орлеан: Уильямсон (28 + 11 подборов), Мерфи (16), Хоукинс (14), Мисси (12 + 8 подборов), Макколлум (9) – старт; Грин (7), Альварадо (6), Ривс (0), Тайс (0), Робинсон-Эрл (0), Маткович (0).
Орландо – Детройт 121:113 (18:30, 36:23, 25:28, 42:32)
Орландо: Банкеро (32 + 9 подборов + 7 передач), Ф. Вагнер (32 + 7 передач), Картер (11 + 11 подборов), Саггс (8), Колдуэлл-Поуп (7) – старт; Айзек (14), Энтони (7), да Силва (5), Блэк (5), Ховард (0), Куин (0).
Детройт: Каннингем (35 + 11 передач + 5 потерь), Томпсон (16), Хардуэй (13), Дюрен (10 + 8 подборов), Харрис (2 + 7 подборов) – старт; Бизли (18), Холланд (13), Стюарт (4), Сассер (2), Рид (0), Фонтеккьо (0).
Атланта – Торонто 94:117 (27:22, 21:33, 22:31, 24:31)
Атланта: Крейчи (20 + 7 передач), Оконгву (19 + 8 подборов), Янг (16 + 11 потерь), Дэниэлс (13 + 6 передач + 5 перехватов), Нэнс (4) – старт; Плауден (5), Капела (5), Богданович (4), Родди (4), Мэтьюз (3), Барлоу (1).
Торонто: Барнс (24 + 12 подборов + 7 передач), Барретт (23 + 8 подборов), Пелтль (9 + 9 подборов), Митчелл (8), Дик (6) – старт; Буше (23), Б. Браун (8 + 5 потерь), Уолтер (7), Шэд (5 + 6 передач), О. Робинсон (4), Темпл (0).
Кливленд – Хьюстон 131:135 (27:33, 27:35, 30:33, 47:34)
Кливленд: Гарлэнд (39 + 9 передач), Митчелл (33 + 7 передач), Струс (14 + 9 подборов), Аллен (8), Э. Мобли (7 + 8 подборов) – старт; Ньянг (21), Джером (6), Меррилл (3), Портер (0), Томпсон (0).
Хьюстон: Грин (26), Шенгюн (26 + 8 подборов), Томпсон (23 + 14 подборов + 10 передач), Ванвлит (20 + 6 передач), Брукс (13) – старт; Адамс (14), Тэйт (7), Исон (4), Уитмор (2).
Нью-Йорк – Сакраменто 143:120 (38:25, 34:42, 39:33, 32:20)
Нью-Йорк: Ануноби (33), Бриджес (27 + 7 передач), Брансон (25 + 11 передач), Харт (20 + 18 подборов + 11 передач), Таунс (18 + 15 подборов) – старт; Шэмет (9), Макбрайд (4), Ачиува (4), Пэйн (3), Топпин (0), Симс (0), Райан (0), Колек (0).
Сакраменто: Монк (31 + 9 передач), Сабонис (25 + 13 подборов + 12 передач), Дерозан (18), Фокс (14), Мюррэй (12 + 8 подборов) – старт; Эллис (6), Лайлс (6), Картер (4), Хертер (4), Лень (0), Макдермотт (0), Маклафлин (0).
Украинец Алексей Лень провел на площадке 3 минуты 13 секунд, за которые совершил один подбор при одном фоле.
Чикаго – Филадельфия 97:109 (28:30, 25:30, 30:20, 14:29)
Чикаго: Лавин (25 + 8 подборов), Вучевич (22 + 12 подборов), Гидди (10 + 10 подборов + 7 передач + 5 потерь), Болл (9), Уильямс (2) – старт; Смит (9 + 7 подборов), Досунму (8), Бузелис (6), Хортон-Такер (4), Филлипс (2), Терри (0).
Филадельфия: Макси (31 + 9 передач), Убре (22 + 12 подборов), Гордон (13), Джордж (9), Ябуселе (6) – старт; Джексон (12), Каунсил (7), Бона (4 + 7 подборов), Эдвардс (3), Лаури (2).
Мемфис – Юта 125:103 (35:31, 30:26, 36:17, 24:29)
Мемфис: Джарен Джексон (28), Иди (19 + 7 подборов + 4 блок-шота), Бэйн (17 + 9 подборов + 6 передач), Уэллс (16), Морэнт (11 + 7 передач) – старт; Джексон (15), Кларк (6), Пиппен (6), Кеннард (4), Кончар (3), Хафф (0).
Юта: Секстон (20), Михайлюк (16), Кесслер (11 + 10 подборов), Маркканен (11), Коллиер (8 + 8 передач) – старт; Филиповски (11), Харклесс (11), Джордж (8 + 7 передач), Юбэнкс (4), Сенсабо (3).
Украинец Святослав Михайлюк вышел на матч в старте и провел на площадке 24 минуты 39 секунд. За это время он набрал 16 очков, совершил три подбора, отдал одну передачу при одном фоле и двух потерях.
Голден Стэйт – Лейкерс 108:118 (26:27, 32:32, 25:30, 25:29)
Голден Стэйт: Уиггинс (20), Карри (13 + 9 передач), Пэйтон II (12), Хилд (10), Джексон-Дэвис (4) – старт; Подземски (17), Шредер (10), Муди (10), Пост (8), Сантос (4), Луни (0), Уотерс (0).
Лейкерс: Дэвис (36 + 13 подборов), Джеймс (25 + 12 передач), Ривз (16 + 7 передач), Кристи (11 + 8 подборов), Финни-Смит (8) – старт; Кнехт (13), Винсент (7), Вандербилт (2), Хэйс (0), Колоко (0).
Финикс – Вашингтон 119:109 (35:24, 33:29, 28:32, 23:24)
Финикс: Дюрант (29), Ричардс (20 + 19 подборов), Букер (18 + 7 передач), Джонс (16), Данн (1) – старт; Бил (20), Аллен (8), Пламли (4 + 8 подборов), О'Нил (3).
Вашингтон: Кузма (30 + 11 подборов), Пул (19 + 10 передач + 6 перехватов), Кулибали (12), Сарр (11), Джордж (5) – старт; Валанчюнас (16), Кэррингтон (11), Кисперт (5), Шэмпени (0).
Клипперс – Милуоки 127:117 (28:28, 30:31, 36:34, 33:24)
Клипперс: Харден (40 + 9 передач), Пауэлл (33), Ленард (18), Зубац (12 + 10 подборов), Д. Джонс (4) – старт; Коффи (9), Портер (8 + 8 подборов), Мэнн (3), Браун (0), Батюм (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (36 + 13 подборов), Лиллард (29 + 10 подборов + 10 передач), Принс (14), Б. Лопес (13), Джексон (4) – старт; Трент (19), Смит (2), Миддлтон (0), Боучэмп (0), Коннотон (0), Роллинз (0), Умуде (0).
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