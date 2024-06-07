Украинский баскетболист перешел в немецкий клуб
Ткаченко усилил команду из середины турнирной таблицы.
Украинский форвард Иван Ткаченко перешел в клуб немецкой Бундеслиги Миттельдойчер.
Стороны подписали контракт на 1 год.
Ткаченко последние два сезона выступал в составе Прометея.
Миттельдойчер прошлый сезон Бундеслиги завершил на 13 месте из 18 возможных.
Ранее сообщалось, что Михайлюк - второй украинец, который сыграл в финале НБА.
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