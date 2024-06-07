Михайлюк - второй украинец, который сыграл в финале НБА

Защитник вышел в матче против Далласа.

Бостон в первом матче финала НБА против Далласа одержал сверхуверенную победу.

В концовке встречи Селтикс имел преимущество более 20 баллов, что позволило тренерскому штабу выпустить резервистов, среди которых и украинец Святослав Михайлюк.

Защитник в первой же атаке реализовал средний бросок, набрав первые очки в финале НБА в карьере.

Кроме этого момента Свят не отметился в статистическом протоколе матча. В целом он провел на площадке 2 минуты и 40 секунд.

Напомним, что единственным украинцем, который до этого играл в решающих сериях НБА был Станислав Медведенко.

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