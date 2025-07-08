Украинские игроки НБА готовы сыграть за сборную на преквалификации ЧМ-2027
14 июля сборная Украины по баскетболу стартует на преквалификации к ЧМ-2027.
По словам главного тренера команды Айнарса Багатскиса многие игроки выразили принципиальное желание сыграть за команду. В первую очередь это касается украинцев, выступающих в НБА.
Багатскис заявил, что Лень, Михайлюк, Скапинцев и Шульга должны в ближайшее время присоединиться к сборной.
Святослав Михайлюк присоединится к сборной Украины после завершения Летней лиги НБА. Также ожидаем после Летней лиги приезд Дмитрия Скапинцева.
Алексей Лень присоединится к сборной, если в ближайшее время подпишет контракт. Что касается Максима Шульги, я надеюсь, он также приедет сразу после выступлений за Бостон в Летней лиге. Максим очень хочет играть за сборную, но решение по нему полностью зависит от клуба
Напомним, что нашей сборной предстоят игры против Швейцарии и Словакии. Расширенный состав сборной Украины по баскетболу будет опубликован в среду, 9 июля.
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