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Баскетбол

Украинские игроки НБА готовы сыграть за сборную на преквалификации ЧМ-2027

Айнарс Багатскис заявил о "принципиальном желании" наших легионеров.
Сегодня, 18:15       Автор: Андрей Безуглый
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

14 июля сборная Украины по баскетболу стартует на преквалификации к ЧМ-2027.

По словам главного тренера команды Айнарса Багатскиса многие игроки выразили принципиальное желание сыграть за команду. В первую очередь это касается украинцев, выступающих в НБА.

Багатскис заявил, что Лень, Михайлюк, Скапинцев и Шульга должны в ближайшее время присоединиться к сборной.

Святослав Михайлюк присоединится к сборной Украины после завершения Летней лиги НБА. Также ожидаем после Летней лиги приезд Дмитрия Скапинцева. 

Алексей Лень присоединится к сборной, если в ближайшее время подпишет контракт. Что касается Максима Шульги, я надеюсь, он также приедет сразу после выступлений за Бостон в Летней лиге. Максим очень хочет играть за сборную, но решение по нему полностью зависит от клуба

Напомним, что нашей сборной предстоят игры против Швейцарии и Словакии. Расширенный состав сборной Украины по баскетболу будет опубликован в среду, 9 июля.

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