Евробаскет-2022. Италия выбила Сербию с Йокичем из турнира

Один из фаворитов прекратил свои выступления.

В рамках 1/8 финала Евробаскета встретились сборные Италии и Сербии. Итальянцы выступали в одной группе с Украиной и заняли четвертое место, тогда как Сербия стала лучшей в своей шестерке.

Тем не менее, статус фаворита не помог сербам одолеть своего опонента.

В первой четверти Сербия одержала уверенную победу с разницей в восемь очков, но на перерыв команды ушли с +6 для сербов. Италия продолжила уменьшать разрыв в третьем периоде, доведя его всего до двух очков, а в последней четверти и вовсе разбили соперника с разницей в 10 баллов и одержали победу без нервов в концовке.

Не помогло сборной Сербии выступление их лидера Николы Йокича, который набрал 32 очка и добавил к ним 13 подборов и 4 ассиста. У Италии отметились Марко Списсу (22+6 ассистов), Николо Мелли (21) и Симоне Фонтеккио (19).

Сербия - Италия 86:94 (28:20, 23:25, 17:21, 18:28)

Стоит отметить, что фанаты сборной Сербии вели себя ужасно, пронося на арену флаги так называемых "днр/лнр".

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