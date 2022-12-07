Форвард сборной Украины стал MVP месяца Латвийско-эстонской лиги
Андрей Войналович получил индивидуальную награду.
Баскетболист эстонского клуба Тарту Андрей Войналович стал лучшим игроком ноября в Латвийско-эстонской лиге.
Форвард сборной Украины помог своей команде одержать четыре победы в месяц, набирая в среднем за матч 21,8 очков, 6,5 подбора и 1,8 результативных передач.
Его показатель рейтинга эффективности "+25.5".
Отметим, что в среднем по этому сезону Латвийско-эстонская лига Войналович набирает по 19,0 очков за игру.