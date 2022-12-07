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Баскетбол

Форвард сборной Украины стал MVP месяца Латвийско-эстонской лиги

Андрей Войналович получил индивидуальную награду.
Сегодня, 11:38
Андрей Войналович
Андрей Войналович

Баскетболист эстонского клуба Тарту Андрей Войналович стал лучшим игроком ноября в Латвийско-эстонской лиге.

Форвард сборной Украины помог своей команде одержать четыре победы в месяц, набирая в среднем за матч 21,8 очков, 6,5 подбора и 1,8 результативных передач.

Его показатель рейтинга эффективности "+25.5".

Отметим, что в среднем по этому сезону Латвийско-эстонская лига Войналович набирает по 19,0 очков за игру.


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