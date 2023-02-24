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Баскетбол

Украина потеряла шансы на чемпионат мира-2023, уступив Италии

Команда Айнарса Багатскиса не смогла победить немотивированных итальянцев, которые выдали ударный финальный отрезок поединка.
Сегодня, 00:20
Сборная Украины по баскетболу / xsport.ua
Сборная Украины по баскетболу / xsport.ua

В четверг, 23 февраля, в Ливорно состоялся матч девятого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2023 года между сборными Италии и Украины.

Итальянцы уже гарантировали себе место на мундиале, в то время как подопечным Айнарса Багатскиса нужна была победа, чтобы продолжить борьбу за последнюю путевку группы L.

Первая половина получилась очень ровной, ведь команды ушли на перерыв при равном счете 43:43. И даже третья четверть оставляла надежды на то, что Украина поборется за победу, но в заключительной четверти все пошло под откос.

В начале четвертой 10-минутки команды довели счет до показателя 60:60. Но спустя всего пять минут итальянцы оформили 16-очковое преимущество, поставившее крест на украинских надеждах сыграть на чемпионате мира.

Италия - Украина
Италия - Украина / Источник: xsport.ua

Украина лучше реализовала броски с игры (48% против 42% у Италии), но главной проблемой команды Багатскиса стали штрафные броски. Сложно побеждать, когда реализуешь только 60% с линии.

Теперь последнюю путевку на чемпионат мира между собой в очной встрече разыграют Грузия (14 очков) и Исландия (13 очков). Украина же проведет финальный матч отбора против Нидерландов, которые проиграли все 9 туров группового этапа.

Италия - Украина
Италия - Украина / Источник: xsport.ua

Италия - Украина 85:75 (23:21, 20:22, 15:14, 27:18)

Италия: Мэннион (28 + 6 передач), Списсу (21 + 7 передач), Тесситори (11 + 6 подборов + 3 передачи), Северини (8 + 7 подборов), Висконти, 7 + 6 подборов), Мораскини (4 + 5 подборов), Бортолани (3), Риччи (3 + 6 подборов + 3 передачи).

Украина: Санон (15 + 3 подбора + 3 передачи), Войналович (11), Пустовой (11), Бобров (10 + 3 передачи), Сидоров (9), Близнюк (6 + 4 подбора), Лукашов (6), Герун (4 + 7 подборов + 3 передачи), Ковляр (3), Липовый (0 + 5 подборов + 3 передачи).

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