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Баскетбол

Сборная Украины вышла в четвертьфинал Евробаскета U-20 в Дивизионе В

Украинская команда в плей-офф сыграет с победителем одной из групп.
Сегодня, 09:16
Украина - Косово / ФБУ
Украина - Косово / ФБУ

Молодежная сборная Украины по баскетболу пробилась в 1/4 финала Евробаскета U-20 в Дивизионе B.

Наша команда заняла второе место в группе С со Швецией, Грузией, Косово и Азербайджаном.

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В группе Украина одержала три победы и потерпела одно поражение. В первой игре украинцы обыграли Грузию (82:55), во втором проиграли Швеции (80:83), в третьем победили Азербайджан (94:57), а в четвертом одолели Косово (78:62).

Таким образом, подопечные Дмитрия Забирченко в первом раунде плей-офф сыграют с победителем группы D – Нидерланды.

Матч Украина – Нидерланды состоится 14 июля, начало – 21.00. Победитель встречи в полуфинале сыграет с лучшим в поединке - Великобритания против Северной Македонии.

Отметим, что три лучших команды Евробаскета выйдут в Дивизион А - два финалиста и победитель матча за третье место.

Ранее сообщалось, что сборная Украины определилась с составом на сбор перед квалификацией Олимпиады.


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