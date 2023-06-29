Дефлимпийские сборные Украины стали призерами чемпионатов мира по баскетболу

С 13 по 24 июня в Ираклионе (Греция) проходили мужской и женский чемпионаты мира по баскетболу среди спортсменов с нарушениями слуха, сообщает официальный сайт Национального комитета спорта инвалидов Украины.

В мужском турнире принимали участие 16 стран мира. Украинцы первыми вышли из своей подгруппы, однако выйти в финал у них не удалось.

В матче за третье место "желто-синие" обыграли сборную Израиля со счетом 69:39 и стали бронзовыми призерами соревнования.

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Еще лучше выступила женская сборная Украины, которая среди 12 команд также сумела выйти из своей подгруппы раньше всех.

Но, к сожалению, в финале украинки уступили американкам со счетом 62:88, в итоге завоевав серебряные медали.

Ранее стало известно, что на предстоящий чемпионат мира-2023 может пройти без одной из главных звезд НБА Янниса Адетокумбо.