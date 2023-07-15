Сборная Украины уступила Северной Македонии в полуфинале Евробаскета U-20

Теперь "желто-синие" будут бороться за повышение в классе за счет победы в матче за третье место.

В субботу, 15 июля, в Скопье прошел полуфинальный матч чемпионата Европы U-20, в котором сошлись сборные Украины и Северной Македонии.

С самой первой четверти не задалась игра у нашей команды - за первую 10-минутку "желто-синие" набрали всего 8 очков, позволив оппоненту захватить лидерство.

Во второй четверти ситуация немного выровнялась, однако при последнем владении судьи засчитали очень "своевременный" бросок македонца за всего полсекунды до сирены.

Несмотря на апелляцию с нашей стороны, решение осталось неизменным - трехочковый бросок был засчитан.

После большого перерыва Украина попыталась вернуться в игру и даже выиграла третью четверть, но этого оказалось слишком мало.

В заключительном периоде северомакедонцы восстановили свое преимущество и завоевали путевку в финал.

Евробаскет U-20. Дивизион В

1/2 финала

Северная Македония - Украина 66:53 (15:8, 18:17, 11:13, 18:12, 22:15)

Стоит отметить, что Украина еще не потеряла шансы на повышение в Дивизион А. Для этого ей потребуется обыграть в матче за третье место проигравшего в паре Чехия - Швеция.