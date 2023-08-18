iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Хорватия - Украина: онлайн-трансляция полуфинала плей-офф пре-квалификации Олимпиады-2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Хорватией и Украиной в пре-квалификации Олимпийских игр 2024 года.
Сегодня, 15:10
Хорватия - Украина / ФБУ
Хорватия - Украина / ФБУ

В пятницу, 18 августа, в Стамбуле (Турция) состоится полуфинальный поединок плей-офф пре-квалификации Олимпиады-2024, в котором сойдутся сборные Украины и Хорватии.

Команда Виталия Степановского вышла из группы С со второго места, обыграв Болгарию и Исландию, но уступив в третьем туре Турции.

Хорваты в свою очередь завершили групповой этап со 100%-м показателем, выиграв все свои матчи - были обыграны Бельгия, Швеция и Нидерланды.

Матч Хорватия - Украина пройдет на Синан Эрем Арене. Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия - Украина

Трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 17:00 по киевскому времени, а также на Youtube-канале XSPORT и официальном сайте Федерации баскетбола Украины

Фаворитом данного противостояния считается сборная Хорватии, которая собрала в своем составе знаменитых игроков НБА и Европы.

Команды поборются за выход в финал, где им будет противостоять победитель пары Турция - Швеция.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина сборная Украины по баскетболу олимпийские игры олимпиада хорватия Сборная Украины сборная Хорватии

Статьи по теме

Женский чемпионат Европы по волейболу: расписание матчей сборной Украины Женский чемпионат Европы по волейболу: расписание матчей сборной Украины
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
Шахтер объявил, в каком городе будет проводить матчи Лиги чемпионов Шахтер объявил, в каком городе будет проводить матчи Лиги чемпионов
УПЛ: очное противостояние дебютантов, Заря встретится с Александрией УПЛ: очное противостояние дебютантов, Заря встретится с Александрией
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа16:21
Месси назвал причину перехода в Интер Майами
Европа16:03
Вратаря ПСЖ выписали из больницы спустя 10 недель после смертельно опасного инцидента
Европа15:50
Ливерпуль объявил о переходе хавбека Штутгарта
НБА15:38
НБА обнародовала календарь предстоящего регулярного сезона
Европа15:25
Мбаппе попал в заявку на ближайший матч ПСЖ в Лиге 1
Лига Европы15:12
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
Сборные15:10
Хорватия - Украина: онлайн-трансляция полуфинала плей-офф пре-квалификации Олимпиады-2024
Формула 114:30
Масса подал иск в суд из-за потерянного титула чемпиона мира Формулы 1 2008 года
Европа14:22
Челси объявил о подписании бельгийского таланта из Саутгемптона
Формула 114:00
"Многое изменилось бы": Алонсо рассказал о своем наибольшем сожалении в карьере
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK