Хорватия - Украина: онлайн-трансляция полуфинала плей-офф пре-квалификации Олимпиады-2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Хорватией и Украиной в пре-квалификации Олимпийских игр 2024 года.

В пятницу, 18 августа, в Стамбуле (Турция) состоится полуфинальный поединок плей-офф пре-квалификации Олимпиады-2024, в котором сойдутся сборные Украины и Хорватии.

Команда Виталия Степановского вышла из группы С со второго места, обыграв Болгарию и Исландию, но уступив в третьем туре Турции.

Хорваты в свою очередь завершили групповой этап со 100%-м показателем, выиграв все свои матчи - были обыграны Бельгия, Швеция и Нидерланды.

Матч Хорватия - Украина пройдет на Синан Эрем Арене. Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия - Украина

Трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 17:00 по киевскому времени, а также на Youtube-канале XSPORT и официальном сайте Федерации баскетбола Украины

Фаворитом данного противостояния считается сборная Хорватии, которая собрала в своем составе знаменитых игроков НБА и Европы.

Команды поборются за выход в финал, где им будет противостоять победитель пары Турция - Швеция.

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