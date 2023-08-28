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Баскетбол

Словения, США и Сербия вышли в групповой этап чемпионата мира-2023

Сборные преодолели первый этап соревнования, пройдя первые два матча без потерь.
Сегодня, 21:33
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

По итогам третьего и четвертого игровых дней чемпионата мира 2023 года стали известны имена тех, кто преодолел предварительный этап.

Так, в групповой этап соревнования прошли следующие сборные:

  • Доминиканская Республика
  • Сербия
  • США
  • Черногория
  • Литва
  • Германия
  • Словения
  • Испания
  • Канада
  • Латвия

Вскоре к ним присоединятся еще шесть сборных. Напомним, что, согласно регламенту, шестнадцать сборных будут распределены по четырем группам в рамках группового этапа. Команды, которые займут первые два места, выйдут в плей-офф турнира.

Ранее стало известно, какие национальные команды досрочно прекратили борьбу за победу на чемпионате мира-2023.

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