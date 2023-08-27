Франция и Финляндия досрочно выбыли из борьбы за победу на ЧМ-2023
По итогам третьего игрового дня сразу несколько сборных досрочно потеряли шансы побороться за победу на чемпионате мира-2023.
Так, Франция после поражения от Канады в первом туре (65:95), не смогла удержать победу над Латвией (86:88).
Вместе с французами из борьбы за трофей вылетела сборная Финляндии, ведомая недавним военным Лаури Маркканеном. Финская команда сначала проиграла Австралии (72:98), после чего было неожиданное поражение от Японии (88:98).
Читай также: Стала известна причина, почему сын ЛеБрона перенес остановку сердца
Также в их компанию попали Мексика, Египет и Филиппины. Все эти сборные попадут в квалификационный этап, где они будут бороться за 17-32 места.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата мира-2023.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!