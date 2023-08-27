Франция и Финляндия досрочно выбыли из борьбы за победу на ЧМ-2023

Один из главных фаворитов турнира разочаровал своим выступлением.

По итогам третьего игрового дня сразу несколько сборных досрочно потеряли шансы побороться за победу на чемпионате мира-2023.

Так, Франция после поражения от Канады в первом туре (65:95), не смогла удержать победу над Латвией (86:88).

Вместе с французами из борьбы за трофей вылетела сборная Финляндии, ведомая недавним военным Лаури Маркканеном. Финская команда сначала проиграла Австралии (72:98), после чего было неожиданное поражение от Японии (88:98).

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Также в их компанию попали Мексика, Египет и Филиппины. Все эти сборные попадут в квалификационный этап, где они будут бороться за 17-32 места.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата мира-2023.

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