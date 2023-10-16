iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Президент Федерации баскетбола Франции раскритиковал Эмбиида за выбор в пользу США

Окончательное решение игрока огорчило многих людей за пределами Северной Америки.
Сегодня, 08:40
Джоэл Эмбиид / Getty Images
Джоэл Эмбиид / Getty Images

Недавно завершилась сага имени Джоэла Эмбиида, связанная с его игрой на международном уровне.

Лидер Филадельфии все же сделал свой выбор в пользу сборной США, что сильно огорчило двух других претендентов на баскетболиста, Камерун и Францию.

Так, президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сьюта высказал сожаление, что он потратил время на игрока.

"Мы встретились с Джоэлем вместе с Борисом Диао в марте 2022 года. Но мы не просили об этой встрече. Он проявил интерес к игре за Францию, и мы помогли ему получить французское гражданство по его просьбе", - цитирует президента BasketNews.

"Мы никогда ничего не требовали от него. Мне просто жаль, что мы потратили столько времени и сил на дело, которое никогда не следовало открывать".

Читай также: НБА. Предсезонные матчи: Лень и Сакраменто в овертайме проиграли Голден Стэйт, дебют Лилларда за Милуоки

Ранее Джоэл Эмбиид объяснил, почему он решил отказаться от возможности представлять родной Камерун, а также Францию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Филадельфия Сиксерс Джоэл Эмбиид сборная США по баскетболу

Статьи по теме

Филадельфия хочет получить "неприкасаемого" игрока Клипперс при обмене Хардена Филадельфия хочет получить "неприкасаемого" игрока Клипперс при обмене Хардена
Харден: Отношения с руководством Филадельфии не исправить, но я буду играть Харден: Отношения с руководством Филадельфии не исправить, но я буду играть
Обозреватель Филадельфии был уволен за пост солидарности с палестинцами Обозреватель Филадельфии был уволен за пост солидарности с палестинцами
Эмбиид объяснил, почему он решил выступать за сборную США Эмбиид объяснил, почему он решил выступать за сборную США
Помочь журналистам

Видео

Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча
Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: расписание 11 и 12 тура
просмотров

Последние новости

Формула 110:19
Некоторые руководители Ред Булл хотят избавиться от советника команды
Киберспорт10:15
IEM Sydney 2023: онлайн трансляция матча NaVi - MOUZ
Киберспорт10:05
IEM Sydney 2023: NaVi сыграют с MOUZ, Vitality и FaZe сенсационно проиграли
Киберспорт09:50
Monte стартовали с обидного поражения на IEM Sydney 2023
Европа09:47
Ювентус в ближайшее время продлит контракт со своим центрбеком
Европа09:32
Игрок Реала выразил недовольство своей позицией на поле
Европа08:59
Будущий совладелец Манчестер Юнайтед планирует расширить вместимость Олд Траффорд
Сборные08:40
Президент Федерации баскетбола Франции раскритиковал Эмбиида за выбор в пользу США
Киберспорт08:25
The International: Nouns и Azure Ray прошли стыковые матчи
Киберспорт08:19
NaVi без S1mple стартовали с победы на турнире в Австралии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK