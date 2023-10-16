Президент Федерации баскетбола Франции раскритиковал Эмбиида за выбор в пользу США

Недавно завершилась сага имени Джоэла Эмбиида, связанная с его игрой на международном уровне.

Лидер Филадельфии все же сделал свой выбор в пользу сборной США, что сильно огорчило двух других претендентов на баскетболиста, Камерун и Францию.

Так, президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сьюта высказал сожаление, что он потратил время на игрока.

"Мы встретились с Джоэлем вместе с Борисом Диао в марте 2022 года. Но мы не просили об этой встрече. Он проявил интерес к игре за Францию, и мы помогли ему получить французское гражданство по его просьбе", - цитирует президента BasketNews.

"Мы никогда ничего не требовали от него. Мне просто жаль, что мы потратили столько времени и сил на дело, которое никогда не следовало открывать".

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Ранее Джоэл Эмбиид объяснил, почему он решил отказаться от возможности представлять родной Камерун, а также Францию.

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