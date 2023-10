Эмбиид объяснил, почему он решил выступать за сборную США

Ранее было объявлено, что звезда Филадельфии Джоэл Эмбиид принял решение представлять сборную США на Олимпиаде-2024.

Во время общения с прессой 29-летний камерунец объяснил свой выбор, отказавшись от предложений Франции и Камеруна.

"Мой сын американец, и вы добавляете это к тому факту, что я живу здесь так долго. У меня такое ощущение, что последние несколько лет все больше и больше каждое решение принималось исходя из семьи", - цитирует Эмбиида Sports Illustrated.

Embiid on his Team USA decision: “My son is American, and you add that to the fact that I’ve been here for such a long time, I feel like for the past few years this has been more every decision has been based off of family.”



A fun Mo Bamba cameo here as well: pic.twitter.com/YOdk3NUiiE