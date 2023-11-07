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Баскетбол

Стив Керр собирается покинуть сборную США после Олимпиады-2024

Наставник американской команды настроен организовать "Последний танец".
Сегодня, 21:10
Стив Керр / Getty Images
Стив Керр / Getty Images

Олимпийские игры 2024 года в Париже станут "Последним танцем" не только для некоторых игроков сборной США, но и для ее тренера.

Как сообщает The Athletic, главный тренер Голден Стэйт Стив Керр не собирается возглавлять американскую сборную после ОИ-2024.

Таким образом Керр повторит путь своего наставника Грегга Поповича, который отработал цикл чемпионата мира и Олимпиады.

"Нет", — прямо ответил Керр, когда его спросили, будет ли он тренировать сборную США после Игр в Париже.

"Для меня это двухлетний курс; это цикл. Поп (Грегг Попович) возглавлял сборную на чемпионате мира и Олимпийских играх, теперь моя очередь передать эстафету. Я думаю, что так и должно быть. Честно говоря, это тоже огромное обязательство".

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Отметим, что сборная США квалифицировалась на Олимпийские игры 2024 года в Париже, заняв место одной из двух лучших команд Северной Америки наряду с Канадой.

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