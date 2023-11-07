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Баскетбол

Голден Стэйт будет принимать Матч всех звезд 2025 года

НБА официально подтвердила место проведения будущего звездного уик-энда.
Сегодня, 18:23
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация на своем официальном сайте объявила, что Матч всех звезд 2025 года пройдет на домашней арене Голден Стэйт в Чейз Центре, расположенном в Сан-Франциско.

Это будет третий случай в истории, когда Уорриорз будут принимать звездный уик-энд, и первый, когда он пройдет в Чейз Центре, который был открыт лишь в 2019 году.

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"Мы очень рады провести праздник всех звезд НБА в районе залива Сан-Франциско, где существует долгая и легендарная история баскетбола", — сказал комиссар лиги Адам Сильвер.

"Я хочу поблагодарить Джо Лейкоба, Питера Губера и всю организацию Уорриорз за их поддержку в возвращении Матча всех звезд НБА в залив".

Звездный уик-энд пройдет с 15 по 17 февраля 2025 года: в первый день состоится традиционный Матч восходящих звезд, на следующий день запланированы конкурсы умений, после чего на третий день пройдет главное событие - Матч всех звезд.

Напомним, что в этом сезоне Матч всех звезд пройдет в Индианаполисе. Причем недавно НБА приняла решение вернуться к старому формату проведения главного звездного матча.

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