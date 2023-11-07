Дэвис не смог доиграть матч против Майами из-за травмы

Лейкерс ожидают, что бигмен быстро восстановится и вернется на площадку.

Звезда Лейкерс Энтони Дэвис испытал спазмы в левом бедре, что вынудило его досрочно покинуть площадку в проигранном матча с Майами (107:108), сообщает ESPN.

Однако после игры сам игрок заявил, что он "очень оптимистичен" по поводу скорого возвращения в состав.

Дэвис сказал, что он повредил свою приводящую мышцу в конце второй четверти. Он остался в игре на несколько владений, прежде чем уйти с паркета за 2:17 до конца первой половины.

В перерыве Энтони размялся и вернулся на площадку лишь для того, чтобы главный тренер ЛАЛ Дарвин Хэм спустя две минуты взял тайм-аут, чтобы вывести Дэвиса из игры.

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Игрок сходил в раздевалку и вернулся обратно, но безрезультатно - за две минуты до конца третьей четверти Дэвис вновь повредил бедро, крикнув "F*ck!".

Ожидается, что Энтони Дэвис будет готов к матчу против Хьюстона, который пройдет в ночь на четверг, 9 ноября.

На данный момент Лейкерс занимают десятое место Западной конференции, имея баланс побед 3-4.

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