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"Не было доказательств": Паркер наехал на Дюбуа и упомянул Усика

Джозеф сомневается в честности британца.
Сегодня, 11:20
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался по поводу отказа обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа от поединка с ним.

Новозеландец считает, что британец повел себя странно, ведь от него не было заявлений перед боем.

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"Это кажется странным, ведь он присутствовал на открытой тренировке. От него не было официального заявления, настоящих доказательств. Ничего не было, даже после боя ничего не появилось.

Так что это выглядело немного странно в то время, когда Усик начал вызывать Дюбуа и говорить, что хочет подраться с ним в следующем поединке. Я не говорю, что он не был болен. Я говорю, что не уверен в том, что произошло", - сказал Паркер в интервью The Ariel Helwani Show.

Паркер должен был подраться с Дюбуа, но Даниэль снялся с боя из-за болезни. Вместо него на ринг вышел Баколе, который был нокаутирован во втором раунде.

Ранее Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть.

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