"Считаю, что победил": Роуч отреагировал на незасчитанный нокдаун в бою с Дэвисом

Американец Ламонт Роуч прокомментировал ничейный результат боя с чемпионом мира по версии WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом.

По словам боксера, он разочарован спорным итогом поединка и готов снова встретиться с соперником в ринге.

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"Возможно, он не соврал, когда сказал, что ему попало в глаза средство для укладки волос, но если ты добровольно становишься на колено, это должно быть нокдауном. Я вышел и показал, на что способен.

Я немного разочарован решением, я думал, что выиграл этот поединок. Но это был бой двух искусных бойцов, продемонстрировавших свои навыки.

Я точно считаю, что победил, но мы можем повторить это противостояние. Джервонта - отличный боец. Для меня это победа, но нас это не устраивает. Мы хотим настоящую победу", - приводит слова Роуча Bad Left Hook.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Дэвис - Роуч.

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