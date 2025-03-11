"Он перебоксирует его": легенда бокса выбрал победителя боя Альварес - Кроуфорд

Бывший чемпион супертяжелого веса Хасим Рахман высказался о поединке между Теренсом Кроуфордом и обладателем титулов WBA, WBC и WBO во втором среднем дивизионе Саулем Алвьаресом.

По словам легендарного бокса, победит в бою американец благодаря своим навыкам.

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"В бою с Чарло я не был особо впечатлен Канело. Он выиграл, но на мое мнение, не сделал то, на что был способен. Мне кажется, в этот момент Теренс понял, как его победить.

Мы видели, как «Канело» проигрывал бои, но соперника не отдавали победу. Поэтому я думаю, что Теренс перебоксирует его. Конечно, речь о нокауте не идет, но Кроуфорд перебоксирует Альвареса. Теренс умен, он знает, как маневрировать в ринге", - приводит слова Рахмана Boxing News 24.

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